لتشكيل حكومة بسرعة.. ورحبنا بالعقوبات الأوروبية الجديدة

حذّرت السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا من أن كل يوم يمر دون وجود حكومة تتمتع بالصلاحيات وملتزمة وقادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة هو يوم ينزلق فيه الوضع المتردي أصلا أكثر فأكثر إلى كارثة إنسانية.

موقع تابناك الإخباري_وقالت شيّا بعد لقائها الرئيس اللبناني ميشال عون، في قصر بعبدا اليوم الاثنين، "التقيت صباح هذا اليوم رئيس الوزراء المكلّف نجيب ميقاتي حيث بحثنا الجهود اللبنانية لتشكيل حكومة بسرعة، وقد انتهيت لتوّي من لقاء فخامة الرئيس ميشال عون حيث بحثنا الموضوع ذاته"، لافتة إلى ان الشعب اللبناني يعاني، والاقتصاد والخدمات الأساسية وصلا إلى حافة الانهيار.

وأضافت ان "الشعب يعاني والاقتصاد والخدمات الأساسية وصلا إلى حافة الانهيار. كل يوم يمر دون وجود حكومة تتمتع بالصلاحيات وملتزمة وقادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة هو يوم ينزلق فيه الوضع المتردي أصلا أكثر فأكثر إلى كارثة إنسانية".

وتابعت قائلة، "نحن نحض الذين يواصلون عرقلة تشكيل الحكومة والإصلاح على وضع المصالح الحزبية جانبا. لقد رحبنا بإطار العقوبات الجديدة لتي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لتعزيز المساءلة والإصلاح في لبنان، وستواصل الولايات المتحدة التنسيق مع شركائنا بشأن التدابير المناسبة".

واعتبرت شيا أن "لبنان يحتاج إلى قادته لاتخاذ إجراءات إنقاذ عاجلة، وهذا لا يمكن أن يحدث دون حكومة ذات صلاحيات تركز على الإصلاح وتبدأ في تلبية احتياجات الشعب وتباشر العمل الجاد من أجل التعافي الاقتصادي".

وكان الرئيس عون استقبل اليوم، السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا في قصر بعبدا وعرض معها الأوضاع العامة في ظل التطورات الأخيرة.



