النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۶۱مشاهدات
‍ پ

أردوغان: نسعى لاستقرار أفغانستان ونتفق مع باكستان بشأن تطوير شراكتنا أكثر بالصناعات الدفاعية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سعي بلاده من أجل الاستقرار في أفغانستان، لافتا إلى أنه تقع على عاتق باكستان واجبات حيوية لإحلال السلام والاستقرار في أفغانستان.
رمز الخبر: ۵۵۶۷۲
تأريخ النشر: 16 August 2021

موقع تابناك الإخباري_موقف اردوغان جاء في كلمة له خلال مشاركته امس الأحد، مع نظيره الباكستاني، عارف علوي، في مراسم إنزال السفينة الحربية الأولى (نوع كورفيت) التي بنتها تركيا لصالح باكستان إلى البحر، في حوض بناء سفن بإسطنبول.

وقال أردوغان :"متفقون مع باكستان بشأن تطوير شراكتنا أكثر في مجال الصناعات الدفاعية". وأعرب عن سعادته بمشاريع التعاون الملموسة بين تركيا وباكستان في الآونة الأخيرة.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى كورفيت "ميلغم" الذي تم إنزاله إلى البحر، توجد مشاريع تعاون أخرى ناجحة مثل مروحيات "أتاك"، وطائرات تدريبية.

وأكد أنه تقع على عاتق باكستان واجبات حيوية لإحلال السلام والاستقرار في أفغانستان التي اشتد فيها الصراع في الآونة الأخيرة.

وأردف:" سنواصل بذل كافة الجهود لتحقيق الاستقرار في أفغانستان والمنطقة في أقرب وقت". وأكد ضرورة زيادة التعاون بين تركيا وباكستان من أجل احلال السلام في أفغانستان.

ونوه الرئيس التركي الى أن باكستان تلعب دورا محوريا في جهود ارساء السلام وزيادة الرخاء في منطقة جنوب آسيا التي يتجاوز عدد سكانها ملياري نسمة. وأكد أنه لا يمكن تنفيذ الحلول المتوخاة لمشاكل المنطقة إلا بدعم من باكستان.

وعلى صعيد آخر، أكد أردوغان ضرورة الارتقاء أكثر بحجم التبادل التجاري بين تركيا وباكستان.

ولفت إلى أن عدم تسجيل انخفاض في حجم التجارة الثنائية العام الماضي بالرغم من تداعيات جائحة كورونا، يعد مكسبا. وأشار إلى أنه سيتم قريبا تحديد موعد الاجتماع السابع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، والذي سيعقد في تركيا.

من ناحية أخرى، قال أردوغان خلال الفعالية التي شملت أيضا مراسم الشروع ببناء السفينة الأولى من مشروع سفن دوريات بحرية، إن تركيا سترتقي إلى مصاف الكبار في الصناعات الدفاعية مع اتمام عدد من المشاريع في غضون 4-5 أعوام.

وأضاف :"خفضنا اعتمادنا على الخارج في الصناعات الدفاعية من 80 بالمئة إلى ما دون الـ 20 بالمئة". واوضح أن "تركيا دولة يسعدها مشاركة إمكانياتها، التي تكتسبها كلما عظمت وباتت أقوى، مع أصدقائها وأشقائها".

ولفت الرئيس التركي إلى أن الصفقة مع إسلام آباد بشأن السفن الحربية، تنص على انتاج 4 سفن كورفيت طراز "ميلغم"، بحيث يتم تصنيع 2 منها في تركيا، و2 في باكستان. وقال ن الصفقة ابرمت قبل نحو 3 أعوام، وسيتم استكمال تسليم السفن لباكستان بحلول 2025.

وحول مشروع سفن الدوريات، لفت الرئيس أردوغان إلى انه سيتم إنتاج 10 سفن من أجل تلبية احتياجات القوات البحرية التركية في هذا المجال.

وأوضح أن تلك السفن ستكون قادرة على حمل مروحية وطائرة مسيرة، والعمل لمدة 21 يوما في البحار دون توقف، وسيتم تسليم أول سفينة منها للبحرية التركية في مايو/أيار 2023.

ولفت إلى أن التقدم الذي أحرزته البلاد في الصناعات الدفاعية يقف خلف نجاحات تركيا ومواقفها القوية التي أظهرتها في سوريا وليبيا واقليم "قره باغ"، خلال الأعوام الـ 6 الأخيرة،

وفي موضوع منفصل، أعرب الرئيس أردوغان عن تعازيه في ضحايا طائرة الإطفاء الروسية التي سقطت السبت أثناء مشاركتها في إخماد حريق غابة بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وتقدم أردوغان بالتعازي من أجل الطاقم التركي والروسي للطائرة، حيث أودى الحادث بحياة 5 روس و3 أتراك كانوا على متنها.


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
السلطات تفرض إجراءات إغلاق مؤقتة للحد من تفشي الوباء
مكافحة التهريب تحبط محاولة ادخال كمية كبيرة من العملة غير القانونية بمحافظة تعز
إحياء المراسم العاشورائية في العتبة الحسينية في كربلاء
الجيش يضبط 400 طن من مادة المازوت تعود ملكيتها الى مسؤولين في حزب القوات اللبنانية
جنين تشيع جثماني الشهيدين صالح عمار ورائد أبو سيف
إصابة طفل بطلق ناري من قوى التحالف السعودي في الجاح بالحديدة
1.2 مليون طالب يعودون لمقاعد الدراسة في جميع محافظات الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة
التهمت 20 ألف دونم.. تجدد اندلاع الحرائق في جبال القدس المحتلة لليوم الثاني
المغرب..تواصل عمليات إخماد حريق في غابة شمال البلاد
وقفة جماهيرية في غزة تضامنًا مع شهداء جنين
الحشد الشعبي ينعى قياديا استشهد إثر قصف بطائرة مسيرة في سنجار
الجبهة الشعبية: ليعمل الاحرار على وقف الحرب على اليمن وانقاذ اليمنيين
حماس: لنستثمر الفعل المقاوم ونفرض على الاحتلال معادلة جديدة ونكسر هيبته
الجهاد الاسلامي :نحن في صراع واشتباك دائم مع العدو حتى تحرير الارض
لجان المقاومة: صيغة المماطلة من الاحتلال ستوّلي أمام صمود الفلسطينيين
مجلس الشؤون الإنسانية: جرائم القاعدة وداعش في سوريا والعراق تتكرر اليوم في تعز
أفغان يتعلقون بالطائرات في مطار كابول والاميركيون يطلقون النار
الطفل محمد شعبان من غزة.. أصيب بقصف إسرائيلي وفقد بصره
استقالة رئيس الوزراء محي الدين ياسين بعد فقده ثقة البرلمان
استشهاد أربعة مقاومين برصاص الاحتلال خلال تصديهم لاقتحام جنين
من هم قادة طالبان الذين سيحكمون أفغانستان؟
السيد نصر الله: سنأتي بالمحروقات من إيران قطعاً.. ويجب تشكيل حكومة بأي شكل
لبنان بلا دعم - فوضى أم تسوية؟
يزيد بن معاوية قاتل الحسين (ع) في مصادر ‘‘أهل السنة‘‘
عراقجي: إيران لن تسمح مطلقا للابتزاز البريطاني
مسؤول: لتطوير التجارة بين إيران وغانا عبر لجنة التعاون المشتركة
بالصورة: اقامة مراسم العزاء الحسيني بحضور سماحة قائد الثورة
الوزير المرشح للدفاع يؤكد على مواصلة التفوق الدفاعي لایران في المنطقة
وزير الدفاع الافغاني: "أشرف غني" قيد أيدينا وباع الوطن وغادر البلاد
الصين تحمل واشنطن مسؤولية تدهور الاوضاع في افغانستان