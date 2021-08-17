لعمامرة يدعو لتوسيع التعاون مع تركيا.. واوغلو: تطابق وجهات النظر بقضايا اقليمية ودولية

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة وجود إمكانيات لتطوير وتوسيع التعاون بين بلاده وتركيا في مجالات الزراعة والمناجم والسياحة.

موقع تابناك الإخباري_وأوضح لعمامرة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو عقب لقائهما بالعاصمة الجزائر، أنه يمكن توسيع التعاون بين البلدين في هذه المجالات عبر الاستفادة من تجارب تركيا، والمضي نحو آفاق جديدة.

ولفت إلى وجود تعاون استراتيجي بين الجزائر وتركيا. ونوه الى أن البلدين يمتلكان إمكانات وقدرات اقتصادية كبيرة، مؤكدا أن تركيا تمتلك خبرة كبيرة في هذه القطاعات الثلاثة.

وأكد بذل الطرفين جهودا مكثفة من أجل تحقيق الأهداف التي حددها الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والجزائري عبد المجيد تبون، رغم تداعيات جائحة كورونا.

وفي جانب اخر من تصريحاته، شدد وزير خارجية الجزائر على تطابق وجهات النظر بين تركيا والجزائر حيال القضية الفلسطينية. واعلن أن

رغبتهم الوحيدة هي إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس بأسرع وقت.

بدوره، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن وجهات نظر تركيا والجزائر متطابقة في القضايا الإقليمية والدولية مثل ليبيا وتونس وإفريقيا.

وخلال المؤتمر الصحفي مع لعمامرة، أكّد اوغلو أنه سيقدم بالتعاون مع نظيره الجزائري مساهمات مهمة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال الوزير التركي إن تركيا والجزائر تكافحان الحرائق والكوارث الطبيعية الأخرى. وأعرب عن تعازيه للجانب الجزائري في ضحايا الحرائق الأخيرة.

ولفت إلى أنه تناول خلال اللقاء مع لعمامرة العلاقات الثنائية بكافة جوانبها. وقال "حددنا خارطة الطريق للأعمال التي يمكننا القيام بها معًا في الفترة القادمة".

وأوضح أن زيارة الرئيس عبد المجيد تبون، المنتظرة لتركيا ستشهد انعقاد اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى واجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة.

وتابع أوغلو: "سنكمل أيضًا الاتفاقات التي نواصل التفاوض بشأنها لنوقعها في أقرب وقت ممكن".

وأكد أن الجهود ستتواصل لزيادة التجارة الثنائية بين تركيا والجزائر إلى 5 مليارات دولار. وشدّد على أن الطرفين عازمان على توسيع التعاون الاقتصادي في جميع المجالات.

وذكر أن عدد الشركات التركية المستثمرة في الجزائر تجاوز 1300 شركة، مقدمًا شكره حيال الدعم الرسمي من السلطات الجزائرية في هذا الصدد.

وأضاف إنه بحث مع نظيره الجزائري أيضًا قضايا إقليمية ودولية، مثل ليبيا وتونس والساحل. وقال: "أود أن أقول بكل سرور إن وجهات نظر الجزائر وتركيا متطابقة بشأن هذه القضايا".

وشدّد على أن تركيا ترى أن الدور الجزائري مهم جدا ومفيد لضمان سلام المنطقة واستقرارها.

وأردف وزير خارجية تركيا في تصريحاته: "اتفقنا على العمل معًا في كل هذه القضايا التي تحدثنا عنها".



