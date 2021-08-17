اجراءات وقائية مشددة تشهدها العتبة الرضوية خلال شهر محرم

قام كوادر العتبة الرضوية في مدينة مشهد، بتعقيم حرم الامام الرضا (ع) وداخله، للحد من انتشار فيروس كورونا مع قدوم الزوار لإحياء مراسم عاشوراء خلال شهر محرم.

موقع تابناك الإخباري_وقامت إدارة العتبة الرضویة باتخاذ العديد من التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في كافة الأماكن المختلفة في الحرم الرضوي خلال الأيام الأخيرة.

كما تم تعقيم أروقة الحرم والشرفات والممرات والمداخل والمرافق الصحية وسيارات نقل الزوار وخاصة الأماكن المزدحمة، عدة مرات في اليوم وعلى نطاق واسع وعبر آلات المكننة.

ويحيي المسلمون حول العالم ذكرى استشهاد الامام الحسين بن علي (ع) وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف بكربلاء سنة 61 للهجرة (680 ميلادي)، ويستمر الإحياء طوال الايام العشرة الاوائل من شهر محرم، على ان يتم احياء يوم العاشر بقراءة المصرع الحسيني وإقامة المسيرات الحاشدة.