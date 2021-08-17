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نشطاء يذكرون بنبوءة بوش الفاشلة عن نهاية طالبان قبل 20 عاما

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش وهو يتحدث عن نهاية حركة طالبان قبل 20 عاماً، جاء ذلك بعد إعلان طالبان سيطرتها على البلاد عقب دخولها العاصمة كابل.
رمز الخبر: ۵۵۶۶۷
تأريخ النشر: 16 August 2021

موقع تابناك الإخباري_ويقول بوش في المقطع: "بجهود جيشنا وحلفائنا والمقاتلين الأفغان الشجعان وصل حكم طالبان إلى نهايته.. لكن مسؤولياتنا تجاه الشعب الأفغاني لم تنتهِ بعد، نحن نعمل على عهد جديد من حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في ذلك البلد".

وكان بوش نفسه قال قبل فترة إن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب قوات الجيش الأمريكي وقوات الناتو من أفغانستان "خطأ"، مضيفاً أن العواقب ستكون وخيمة جداً.

وسيطرت طالبان على كل أفغانستان تقريباً في ما يزيد قليلاً على أسبوع، على الرغم من مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" على مدى ما يقرب من 20 عاماً لبناء قوات الأمن الأفغانية.

ومنذ أيار/ مايو الماضي بدأت طالبان توسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامناً مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 آب/ أغسطس الجاري.

         

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