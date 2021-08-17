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مقاتلو طالبان ينتشرون بنقاط أمنية في العاصمة كابول

سيطر مقاتلو طالبان على مواقع أمنية في أنحاء العاصمة الأفغانية كابول الإثنين بعد أن اجتاحوا المدينة ليلة الأحد. واستولت الحركة على جميع المؤسسات العسكرية والحكومية وقامت بدوريات في المدينة بينما يحاول آلاف الأفغان الفرار من البلاد.
رمز الخبر: ۵۵۶۶۶
تأريخ النشر: 16 August 2021

موقع تابناك الإخباري_اجتاحت حركة طالبان العاصمة الأفغانية الأحد بعد انهيار الحكومة وانضم الرئيس المحاصر إلى نزوح جماعي لمواطنيه وأجانب، بعد هزيمة حملة أمريكية مكلفة استمرت عقدين من الزمن لإعادة تشكيل البلاد.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لمشاهد من الفوضى العارمة على مدرج المطار حيث يحاول أفغان تسلق السلالم المؤدية إلى الطائرات.

تحت أنظار مئات الأشخاص، حاول أولئك الذين تمكنوا من صعود السلالم ومعظمهم من الشباب بعدها مساعدة آخرين للحاق بهم وقد تشبث بعضهم بكل قوته بالقضبان.

وانتشر مقاتلو طالبان المدججون بالسلاح في أنحاء العاصمة وشوهد العديد منهم يفتشون المركبات في ساحة زامباك، التي تعتبر منطقة مهمة تؤدي إلى العديد من الوزارات الحكومية الأفغانية والقصر الرئاسي.

سبق وأن حكمت طالبان البلاد بين 1996 و2001، وفرضت الحركة رؤيتها للشريعة الإسلاميّة. فمنعت النساء من الخروج بدون محرم ومن العمل. كما منعت تعليم البنات.

غير أنّ طالبان الحريصة اليوم على إظهار صورة أكثر اعتدالاً، تعهّدت مراراً، باحترام حقوق الإنسان، خصوصاً حقوق المرأة، بما يتوافق مع "القيَم الإسلاميّة".


         

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