الغرب يجلي دبلوماسييه عبر مطار كابول

تجري عمليات إجلاء الدبلوماسيين وغيرهم من الرعايا الأجانب بوتيرة متسارعة في كابول التي سقطت بين أيدي حركة طالبان بعد هجوم خاطف مكنها من اجتياح البلاد بدون أن تلقى مقاومة تذكر من القوات المسلحة الأفغانية.

موقع تابناك الإخباري_وأعلنت الولايات المتحدة و65 دولة أخرى في بيان مشترك أن المواطنين الأفغان والأجانب الذين يريدون الفرار من أفغانستان "يجب أن يسمح لهم بذلك"، مطالبة طالبان بأن عليها أن تتحلى "بالمسؤولية" في هذه المسألة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد شدد في وقت سابق على أن سيطرة طالبان على كابول تزيد من الطابع "الملح لحماية" الموظفين الأفغان من أي أعمال انتقامية قد تستهدفهم، ساعياً إلى تأمين سلامتهم.

وقامت القوات الأمريكية الإثنين بالسيطرة بشكل كامل على مطار كابول حيث جمعت موظفي السفارة الأمريكية بانتظار إجلائهم بعد سيطرة طالبان على العاصمة، على ما أعلنت وزارة الخارجية. كذلك نقلت دول أخرى منها ألمانيا وفرنسا وهولندا أفراداً من طواقمها الدبلوماسية في كابول إلى المطار تمهيداً لإجلائهم.

وتوقعت ألمانيا تسيير أولى الرحلات مساء الأحد لنقل دبلوماسييها المتواجدين في المطار. وأفادت مصادر برلمانية الإثنين أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ستطلب تفويضاً من النواب لنشر ما يصل إلى "مئات الجنود" لإتمام عملية الإجلاء، بحسب ما قالت المستشارة لمسؤولي كتلتها البرلمانية.

كما أعلنت دول أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي بما في ذلك المملكة المتحدة وإيطاليا والدنمارك وإسبانيا، عن إجلاء طواقمها الدبلوماسية، وكذلك السويد.

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الأحد نشر تعزيزات عسكرية فرنسية في الإمارات لتسهيل إجلاء الرعايا الفرنسيين من كابول.

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي أن أول عملية إجلاء جوي ينظمها الجيش الفرنسي بين قاعدته في الإمارات والعاصمة الأفغانية مقررة "نهاية الاثنين"، مؤكدة أن هناك "عشرات" الفرنسيين يجب إجلاؤهم وكذلك "الأشخاص الذين هم تحت حمايتنا".

وقالت الوزيرة إن الطاقم الدبلوماسي بين الفرنسيين الذين سيتم إجلاؤهم.

كما جددت فرنسا رغبتها في "مواصلة حماية شخصيات المجتمع المدني الأفغاني والمدافعين عن حقوق الإنسان والفنانين والصحفيين المهددين بشكل خاص بسبب التزاماتهم".

قالت الحكومة الجمعة إن أكثر من 600 أفغاني يعملون في منظمات فرنسية في أفغانستان وصلوا إلى فرنسا مع عائلاتهم.

كان تقدم حركة طالبان قد دفع لندن إلى الإعلان مساء الخميس عن إرسال حوالي 600 جندي لإجلاء الرعايا البريطانيين. وبينما أكدت صحيفة "صنداي تايمز" أن المملكة المتحدة تستعد لإجلاء سفيرها لوري بريستو ولا تنوي الحفاظ على وجود دبلوماسي، أكدت وزارة الخارجية أن الأخير باق في كابول في الوقت الحالي.

أعلنت كندا الإغلاق المؤقت لسفارتها مساء الأحد، مضيفة أن الموظفين الكنديين في طريقهم للعودة إلى بلادهم. وتحدثت وزارة الدفاع الإيطالية عن وصول أول طائرة عسكرية الأحد لبدء عمليات "الإجلاء الطارئ". كما أبلغت الدنمارك والنروج عن الإغلاق المؤقت لسفارتيهما في كابول بينما تخطط فنلندا لإجلاء ما يصل إلى 130 عاملاً أفغانياً.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي إن بين الذين تم إجلاؤهم مترجمين أفغانا وموظفين محليين آخرين.

من ناحية أخرى، كانت سفارة هولندا في كابول تعمل الأحد من مكتب مؤقت قرب المطار. وقالت هولندا الجمعة إنها ستستقبل مترجمين أفغانا وغيرهم من موظفي السفارة.

قال مسؤول في البنتاغون الأحد إن "عدة مئات" من موظفي السفارة الأمريكية في كابول قد غادروا أفغانستان. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إنزال العلم الأمريكي الإثنين عن مقر سفارة الولايات المتحدة في كابول التي بات "جميع موظفيها تقريبا" في المطار بانتظار الاجلاء. كما أن القائم بالأعمال الأمريكي في أفغانستان روس ويلسون في المطار.

وبعد أن رفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى خمسة آلاف عدد الجنود الذين نشروا في مطار كابول لتنفيذ عملية الإجلاء التي تشمل 30 ألف شخص، قرر الأحد إرسال ألف جندي إضافي.

كما في اليوم السابق واصلت مروحيات أمريكية طلعاتها المتواصلة الأحد بين السفارة الأمريكية وهي مجمع ضخم يقع في "المنطقة الخضراء" المحصنة وسط العاصمة، والمطار الذي أصبح الآن الطريق الوحيد لمغادرة البلاد.

من جانبها، لا تخطط كل من إيران والصين وروسيا إجلاء العاملين في سفاراتها. والأحد نقلت مصادر رسمية عن موفد الكرملين إلى أفغانستان زامير كابولوف قوله إنه من غير المقرر تنفيذ عملية إجلاء.

وقال كابولوف إن روسيا من الدول التي تلقت ضمانات من طالبان بشأن أمن سفاراتها.

وقال السفير الروسي في كابول ديمتري جيرنوف إن طالبان أعادت فرض "النظام" في العاصمة الأفغانية وتتكفل بأمن السفارة الروسية. وشدد على أنهم "أكدوا مرة أخرى أنه لن تُمس ولا حتى شعرة واحدة في رأس أي دبلوماسي روسي".

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية أن جميع أعضاء بعثتها الدبلوماسية تم إجلاؤهم من كابول.