السيسي ومدير CIA يبحثان ملف سد النهضة وافغانستان والتعاون الاستخباراتي بين البلدين

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وبحثا تطورات الأوضاع في أفغانستان ومستجدات ملف سد إثيوبيا والقضية الفلسطينية والأزمة الليبية.

موقع تابناك الإخباري_بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، ويليام بيرنز، عدة ملفات بينها سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، وملف سد النهضة، المتنازع عليه بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان امس الأحد، أن السيسي استقبل "ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك السفير جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة"

وشهد اللقاء "التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الصلة، على رأسها ملف سد النهضة الإثيوبي".

كما استعرض الجانبان في اللقاء "تبادل وجهات النظر في تطورات الأوضاع في أفغانستان، فضلاً عن مستجدات كلٍ من القضية الفلسطينية والأزمة في ليبيا".

وأضاف المتحدث أن "السيسي رحب بالمسؤول الأمريكي وطلب منه نقل تحياته إلى الرئيس جو بايدن، مشددا على الأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي في ضوء انتشار خطر الإرهاب والتطرف".

بدوره، قال بيرنز، إن بلاده "حريصة على التنسيق المستمر مع مصر إزاء التحديات المختلفة، لاسيما في ضوء تطورات الأوضاع بمنطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الإفريقية".