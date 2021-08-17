أفغان يتعلقون بالطائرات في مطار كابول والاميركيون يطلقون النار

أظهرت مشاهد مصورة انتشرت على شبكة الانترنت، حشود من المواطنين الافغان يتعلقون بالطائرات في مطار كابول عقب الانسحاب الاميركي من أفغانستان.

تعداد بازدید : 35 کد ویدیو دانلود الفيلم الأصلي <div id="video-display-embed-code_70229" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/ar/news/play/embed/55657/70229?width=400&height=300"></script></div>

موقع تابناك الإخباري_وفي السياق، قال مسؤول اميركي "إن القوات الأميركية بمطار كابول اضطرت لإطلاق النار في الهواء لمنع أفغان من الركض إلى المدرج لركوب طائرات عسكرية".

واضاف المسؤول في تصريح عبر الهاتف، "كان من الصعب التحكم في الحشد.. إطلاق النار (في الهواء) كان فقط لمنع حدوث فوضى".

وأكد المسؤول الأمريكي أن الرحلات الجوية العسكرية المنطلقة من كابل مخصصة فقط لنقل دبلوماسيين وموظفين أجانب وموظفين محليين بالسفارات.

وتجمع مئات الأفغان في المطار في مسعى للخروج من البلاد بعد دخول مسلحي حركة طالبان العاصمة كابل أمس الأحد.

ويتولى جنود أمريكيون مسؤولية المطار للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة الأمريكية ومدنيين آخرين.

ودخلت حركة طالبان، أمس الأحد، العاصمة الأفغانية كابول، وسيطرت على القصر الرئاسي، بعد أن كانت سيطرت على مدن كبرى في البلاد.