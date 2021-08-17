النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۸مشاهدات
‍ پ

اختتام التمرين الجوي المصري - الإماراتي المشترك "زايد-3"

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اختتام فعاليات التدريب الجوي المشترك مع مصر "زايد-3"، بمشاركة عناصر من القوات الجوية الإماراتية والمصرية، والذي تم تنفيذه داخل الإمارات واستمر عدة أيام.
رمز الخبر: ۵۵۶۵۶
تأريخ النشر: 16 August 2021

اختتام التمرين الجوي المصري - الإماراتي المشترك

موقع تابناك الإخباري_وتضمن التدريب الاماراتي المصري، تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوي الحديث.

وقال بيان مشترك صادر عن وزارة الدفاع الاماراتية والمصرية انه "قامت المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية، والدفاع عن الأهداف الحيوية في تناغم كامل، والدعم الجوي القريب للتشكيلات البرية، فضلاً عن التدريب على التزود بالوقود في الجو".

وأوضح أن التدريب "أظهر المستوى المتميز والاحترافية العالية التي وصلت إليها العناصر المشاركة، ومدى التنسيق والتعاون بين القوات الجوية لكلا البلدين بما يعزز من قدرة القوات على إدارة عمليات القتال الجوي المشتركة بكفاءة واقتدار".

وأشار البيان إلى أن التدريب "يأتي في ضوء تعزيز علاقات التعاون العسكري المشترك والتنسيق المستمر بين القوات الجوية الإماراتية والمصرية لتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين؛ لمواجهة كافة المخاطر والتحديات التي قد تستهدف المساس بالأمن والاستقرار في المنطقة".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
السلطات تفرض إجراءات إغلاق مؤقتة للحد من تفشي الوباء
مكافحة التهريب تحبط محاولة ادخال كمية كبيرة من العملة غير القانونية بمحافظة تعز
إحياء المراسم العاشورائية في العتبة الحسينية في كربلاء
الجيش يضبط 400 طن من مادة المازوت تعود ملكيتها الى مسؤولين في حزب القوات اللبنانية
جنين تشيع جثماني الشهيدين صالح عمار ورائد أبو سيف
إصابة طفل بطلق ناري من قوى التحالف السعودي في الجاح بالحديدة
1.2 مليون طالب يعودون لمقاعد الدراسة في جميع محافظات الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة
التهمت 20 ألف دونم.. تجدد اندلاع الحرائق في جبال القدس المحتلة لليوم الثاني
المغرب..تواصل عمليات إخماد حريق في غابة شمال البلاد
وقفة جماهيرية في غزة تضامنًا مع شهداء جنين
الحشد الشعبي ينعى قياديا استشهد إثر قصف بطائرة مسيرة في سنجار
الجبهة الشعبية: ليعمل الاحرار على وقف الحرب على اليمن وانقاذ اليمنيين
حماس: لنستثمر الفعل المقاوم ونفرض على الاحتلال معادلة جديدة ونكسر هيبته
الجهاد الاسلامي :نحن في صراع واشتباك دائم مع العدو حتى تحرير الارض
لجان المقاومة: صيغة المماطلة من الاحتلال ستوّلي أمام صمود الفلسطينيين
مجلس الشؤون الإنسانية: جرائم القاعدة وداعش في سوريا والعراق تتكرر اليوم في تعز
أفغان يتعلقون بالطائرات في مطار كابول والاميركيون يطلقون النار
الطفل محمد شعبان من غزة.. أصيب بقصف إسرائيلي وفقد بصره
استقالة رئيس الوزراء محي الدين ياسين بعد فقده ثقة البرلمان
استشهاد أربعة مقاومين برصاص الاحتلال خلال تصديهم لاقتحام جنين
من هم قادة طالبان الذين سيحكمون أفغانستان؟
السيد نصر الله: سنأتي بالمحروقات من إيران قطعاً.. ويجب تشكيل حكومة بأي شكل
لبنان بلا دعم - فوضى أم تسوية؟
يزيد بن معاوية قاتل الحسين (ع) في مصادر ‘‘أهل السنة‘‘
عراقجي: إيران لن تسمح مطلقا للابتزاز البريطاني
مسؤول: لتطوير التجارة بين إيران وغانا عبر لجنة التعاون المشتركة
بالصورة: اقامة مراسم العزاء الحسيني بحضور سماحة قائد الثورة
الوزير المرشح للدفاع يؤكد على مواصلة التفوق الدفاعي لایران في المنطقة
وزير الدفاع الافغاني: "أشرف غني" قيد أيدينا وباع الوطن وغادر البلاد
الصين تحمل واشنطن مسؤولية تدهور الاوضاع في افغانستان