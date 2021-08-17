اختتام التمرين الجوي المصري - الإماراتي المشترك "زايد-3"

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اختتام فعاليات التدريب الجوي المشترك مع مصر "زايد-3"، بمشاركة عناصر من القوات الجوية الإماراتية والمصرية، والذي تم تنفيذه داخل الإمارات واستمر عدة أيام.

موقع تابناك الإخباري_وتضمن التدريب الاماراتي المصري، تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوي الحديث.

وقال بيان مشترك صادر عن وزارة الدفاع الاماراتية والمصرية انه "قامت المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية، والدفاع عن الأهداف الحيوية في تناغم كامل، والدعم الجوي القريب للتشكيلات البرية، فضلاً عن التدريب على التزود بالوقود في الجو".

وأوضح أن التدريب "أظهر المستوى المتميز والاحترافية العالية التي وصلت إليها العناصر المشاركة، ومدى التنسيق والتعاون بين القوات الجوية لكلا البلدين بما يعزز من قدرة القوات على إدارة عمليات القتال الجوي المشتركة بكفاءة واقتدار".

وأشار البيان إلى أن التدريب "يأتي في ضوء تعزيز علاقات التعاون العسكري المشترك والتنسيق المستمر بين القوات الجوية الإماراتية والمصرية لتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين؛ لمواجهة كافة المخاطر والتحديات التي قد تستهدف المساس بالأمن والاستقرار في المنطقة".