الجزائر..فرق الإنقاذ تواصل جهودها لإخماد 19 حريقا شمالي البلاد

واصلت فرق الإنقاذ في الجزائر، أمس الأحد، جهودها لإخماد 19 من الحرائق التي ظلت مشتعلة بعدد من المناطق، شمالي البلاد، حيث أسفرت النيران عن مقتل 90 شخصا على الأقل في أسبوع واحد.

موقع تابناك الإخباري_وبقيت النيران مشتعلة في عدد من المناطق، رغم تراجع حدّتها في تيزي وزو على وجه الخصوص، بحسب ما أعلنت عنه السلطات.

وقالت الحماية المدنية، في بيان، إن فرقها "تواصل برفقة المصالح المختصة إخماد 19 حريقا عبر عشر ولايات" منها "ستة حرائق في بجاية و3 في الطارف".

وبحسب الحماية المدنية، فانه لم يبقى في ولاية تيزي وزو التي شهدت أكبر الحرائق والخسائر البشرية، سوى حريقين.

وأضاف البيان أن وحدات الحماية المدنية قامت خلال الساعات الـ 24 الأخيرة بإخماد 33 حريقا في 12 ولاية، منها 17 حريقا في تيزي وزو وحدها.

ويشارك في إخماد الحرائق ما يقارب من 7500 من عناصر الحماية المدنية مع 490 شاحنة إطفاء وثلاث طوافات.

كما حشد الجيش الجزائري خمس طوافات روسية الصنع من طراز "ام-آي 26". واستعانت فرق الإطفاء أيضاً بطائرتي إخماد حرائق فرنسيتين في إطار اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.