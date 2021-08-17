رصد 198 خرقا لقوى العدوان السعودي في الحديدة اليمنية خلال 24 ساعة

واصلت قوى العدوان السعودي خروقاتها لاتفاق الحديدة، حيث أعلن مصدر في غرفة ضباط الارتباط، يوم الأحد، رصد 198 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والفازة والتحيتا.

وأوضح المصدر أن من بين الخروق غارتين للطيران التجسسي على الفازة وتحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء الخمسين والفازة والجاح والجبلية والدريهمي.

وأشار المصدر أن الخروقات تضمنت 6 خروق بقصف مدفعي لعدد 55 قذيفة و175 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول/ديسمبر عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

المصدر: المسيرة نت