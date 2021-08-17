النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۸مشاهدات
‍ پ

كورونا يفتك بأطفال امريكا بشكل غير مسبوق

وفرضت المناطق التعليمية في فلوريدا وتكساس وأريزونا ارتداء الأقنعة في المدارس، متحدية أوامر حكام الولايات الجمهوريين التي تحظر على المقاطعات فرض مثل هذه القواعد.
رمز الخبر: ۵۵۶۴۸
تأريخ النشر: 16 August 2021

وصل عدد الأطفال الذين يخضعون للعلاج بالمستشفيات في الولايات المتحدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 1900 بحلول يوم أمس السبت، حيث تم توسيع مستشفيات الجنوب لاستيعاب تفشي المرض الناجم عن متغير "دلتا" شديد العدوى.

تسبب متغير "دلتا"، الذي ينتشر بسرعة بين الجزء غير الملقح من سكان الولايات المتحدة الأمريكية، في ارتفاع عدد حالات دخول المستشفى في الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى زيادة دخول الأطفال إلى 1902 حالة، وفقا لبيانات من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية.

يشكل الأطفال حاليا نحو 2.4% من الحالات التي تحتاج علاجي مؤسسي في البلاد بسبب فيروس كورونا. الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما غير مؤهلين لتلقي اللقاح بعد، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالنوع الجديد القابل للانتقال بشكل كبير.

وقالت سالي جوزا، الرئيسة السابقة للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، لشبكة cnn: "هذا ليس كوفيد العام الماضي، هذا أسوأ، وأطفالنا هم أكثر من سيتأثرون به".

كما سجلت أعداد مرضى "كوفيد" الذين تم إدخالهم إلى المستشفى حديثا وتتراوح أعمارهم بين 18- 29 و30- 39 و40- 49 مستويات قياسية هذا الأسبوع، وفقا لبيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأدى الارتفاع المفاجئ في الحالات الجديدة إلى تصعيد التوتر بين قادة الولايات المحافظين والمناطق المحلية حول ما إذا كان ينبغي إلزام أطفال المدارس بارتداء أقنعة أثناء عودتهم إلى الفصل الدراسي هذا الشهر.

وفرضت المناطق التعليمية في فلوريدا وتكساس وأريزونا ارتداء الأقنعة في المدارس، متحدية أوامر حكام الولايات الجمهوريين التي تحظر على المقاطعات فرض مثل هذه القواعد.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
السلطات تفرض إجراءات إغلاق مؤقتة للحد من تفشي الوباء
مكافحة التهريب تحبط محاولة ادخال كمية كبيرة من العملة غير القانونية بمحافظة تعز
إحياء المراسم العاشورائية في العتبة الحسينية في كربلاء
الجيش يضبط 400 طن من مادة المازوت تعود ملكيتها الى مسؤولين في حزب القوات اللبنانية
جنين تشيع جثماني الشهيدين صالح عمار ورائد أبو سيف
إصابة طفل بطلق ناري من قوى التحالف السعودي في الجاح بالحديدة
1.2 مليون طالب يعودون لمقاعد الدراسة في جميع محافظات الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة
التهمت 20 ألف دونم.. تجدد اندلاع الحرائق في جبال القدس المحتلة لليوم الثاني
المغرب..تواصل عمليات إخماد حريق في غابة شمال البلاد
وقفة جماهيرية في غزة تضامنًا مع شهداء جنين
الحشد الشعبي ينعى قياديا استشهد إثر قصف بطائرة مسيرة في سنجار
الجبهة الشعبية: ليعمل الاحرار على وقف الحرب على اليمن وانقاذ اليمنيين
حماس: لنستثمر الفعل المقاوم ونفرض على الاحتلال معادلة جديدة ونكسر هيبته
الجهاد الاسلامي :نحن في صراع واشتباك دائم مع العدو حتى تحرير الارض
لجان المقاومة: صيغة المماطلة من الاحتلال ستوّلي أمام صمود الفلسطينيين
مجلس الشؤون الإنسانية: جرائم القاعدة وداعش في سوريا والعراق تتكرر اليوم في تعز
أفغان يتعلقون بالطائرات في مطار كابول والاميركيون يطلقون النار
الطفل محمد شعبان من غزة.. أصيب بقصف إسرائيلي وفقد بصره
استقالة رئيس الوزراء محي الدين ياسين بعد فقده ثقة البرلمان
استشهاد أربعة مقاومين برصاص الاحتلال خلال تصديهم لاقتحام جنين
من هم قادة طالبان الذين سيحكمون أفغانستان؟
السيد نصر الله: سنأتي بالمحروقات من إيران قطعاً.. ويجب تشكيل حكومة بأي شكل
لبنان بلا دعم - فوضى أم تسوية؟
يزيد بن معاوية قاتل الحسين (ع) في مصادر ‘‘أهل السنة‘‘
عراقجي: إيران لن تسمح مطلقا للابتزاز البريطاني
مسؤول: لتطوير التجارة بين إيران وغانا عبر لجنة التعاون المشتركة
بالصورة: اقامة مراسم العزاء الحسيني بحضور سماحة قائد الثورة
الوزير المرشح للدفاع يؤكد على مواصلة التفوق الدفاعي لایران في المنطقة
وزير الدفاع الافغاني: "أشرف غني" قيد أيدينا وباع الوطن وغادر البلاد
الصين تحمل واشنطن مسؤولية تدهور الاوضاع في افغانستان