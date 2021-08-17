الوزير المرشح للدفاع يؤكد على مواصلة التفوق الدفاعي لایران في المنطقة

ان العميد آشتياني كانت له مسؤوليات سابقة في الاركان العامة للقوات المسلحة وهو شخصية جامعية لذا فقد قدم التطمينات اللازمة للجنة بتنفيذ برامجه المقترحة.

اعلن المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي الايراني محمود عباس زادة مشكيني بان الوزير المرشح لتولي وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة في التشكيلة الوزارية القادمة العميد محمد رضا آشتياني اكد على مواصلة التفوق الدفاعي للبلاد في المنطقة.

وقال عباس زادة مشكيني في تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس" اليوم الاحد: ان اجتماع اللجنة عقد اليوم بحضور الوزير المرشح لتولي حقيبة الدفاع واسناد القوات المسلحة في الحكومة القادمة.

واشار الى برامج الوزير المرشح للدفاع قائلا: ان العميد آشتياني اجاب على طلبات اعضاء اللجنة حول الطمانة على الظروف الدفاعية المتفوقة للجمهورية الاسلامية الايرانية في المنطقة من حيث القدرات العسكرية والبرمجية وقد شرح خططه المستقبلية في هذا الاطار للاعوام العشرة والعشرين القادمة.

واضاف: ان العميد آشتياني كانت له مسؤوليات سابقة في الاركان العامة للقوات المسلحة وهو شخصية جامعية لذا فقد قدم التطمينات اللازمة للجنة بتنفيذ برامجه المقترحة.