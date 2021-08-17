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قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)":

وحدات الدفاع الجوي جاهزة للتعامل مع اي تهديد محتمل

"الوحدات تراقب السماء والمنطقة المحيطة بحدود البلاد بيقظة كاملة، ومستعدون لمواجهة أي تهديد محتمل".
رمز الخبر: ۵۵۶۴۱
تأريخ النشر: 16 August 2021

قال قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" المشترك للدفاع الجوي في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد قادر رحيم زادة، أن وحدات الدفاع الجوي على اتم الاستعداد والجهوزية لمراقبة سماء المنطقة، والحدود المحيطة بيقظة تامة، وهي جاهزة لمواجهة أي تهديد محتمل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العميد رحيم زادة قال خلال زيارته منطقة الدفاع الجوي شرقي البلاد، أن وحدات الدفاع الجوي على اتم الاستعداد والجهوزية لمراقبة سماء المنطقة، والحدود، وهي جاهزة لمواجهة أي تهديد محتمل.

وفي إشارة إلى الوضع في المنطقة الشرقية من البلاد ومراقبة عن كثب لجميع الأنشطة المتعلقة بمهمة الدفاع الجوي في المنطقة، قال للصحفيين: "الوحدات تراقب السماء والمنطقة المحيطة بحدود البلاد بيقظة كاملة، ومستعدون لمواجهة أي تهديد محتمل".

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