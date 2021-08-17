النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۷مشاهدات
‍ پ

السفارة الايرانية في كابول تواصل مهامها ولكن تم تقليص نشاطها

واضاف، انه "لبعض الاسباب، لم يتم الاعلان عن تعطيل العمل في تلك البعثات الثلاث، وحاليا لا يوجد فيها سوى حارس وعدد من الموظفين المحليين".
رمز الخبر: ۵۵۶۴۰
تأريخ النشر: 16 August 2021

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية في معرض استعراضة أوضاع البعثات الخمس للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أفغانستان: "تم تقليص موظفي السفارة في كابول الى المستوى الذي لا تتعطل الأنشطة الضرورية للسفارة وقد عاد زملائنا".

ویذکر ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية قال في معرض استعراضة أوضاع البعثات الخمس للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أفغانستان: "تم تقليص موظفي السفارة في كابول الى المستوى الذي لا تتعطل الأنشطة الضرورية للسفارة وقد عاد زملائنا".

وفي تصريح صحفي اليوم الاحد، اشار خطيب زاده الى الممثليات الخمس التابعة للجمهورية الاسلامية الايرانية، في مدن كابل ومزار شريف وجلال اباد وهرات وقندهار الافغانية ؛ مبينا ان "زملاءنا غادروا منذ فترة، مزار شريف وجلال اباد وقندهار، ليباشروا مهامهم من كابل".

واضاف، انه "لبعض الاسباب، لم يتم الاعلان عن تعطيل العمل في تلك البعثات الثلاث، وحاليا لا يوجد فيها سوى حارس وعدد من الموظفين المحليين".

وحول سفارة الجمهورية الاسلامية في كابل، فقد صرح المتحدث باسم الخارجية، انه "تم تقليل عدد الموظفين هناك وقد عاد زملاؤنا بما لا يخل في النشاطات الاساسية للسفارة".

ولفت خطيب زادة، وفقا لارنا أن "الدبلوماسيين الايرانيين بصحة جيدة ولا يواجهون اي مشكلة في التنقل من والى ايران، لكن من باب التیقن يفضّل بقاؤهم داخل مبنى البعثة".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
السلطات تفرض إجراءات إغلاق مؤقتة للحد من تفشي الوباء
مكافحة التهريب تحبط محاولة ادخال كمية كبيرة من العملة غير القانونية بمحافظة تعز
إحياء المراسم العاشورائية في العتبة الحسينية في كربلاء
الجيش يضبط 400 طن من مادة المازوت تعود ملكيتها الى مسؤولين في حزب القوات اللبنانية
جنين تشيع جثماني الشهيدين صالح عمار ورائد أبو سيف
إصابة طفل بطلق ناري من قوى التحالف السعودي في الجاح بالحديدة
1.2 مليون طالب يعودون لمقاعد الدراسة في جميع محافظات الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة
التهمت 20 ألف دونم.. تجدد اندلاع الحرائق في جبال القدس المحتلة لليوم الثاني
المغرب..تواصل عمليات إخماد حريق في غابة شمال البلاد
وقفة جماهيرية في غزة تضامنًا مع شهداء جنين
الحشد الشعبي ينعى قياديا استشهد إثر قصف بطائرة مسيرة في سنجار
الجبهة الشعبية: ليعمل الاحرار على وقف الحرب على اليمن وانقاذ اليمنيين
حماس: لنستثمر الفعل المقاوم ونفرض على الاحتلال معادلة جديدة ونكسر هيبته
الجهاد الاسلامي :نحن في صراع واشتباك دائم مع العدو حتى تحرير الارض
لجان المقاومة: صيغة المماطلة من الاحتلال ستوّلي أمام صمود الفلسطينيين
مجلس الشؤون الإنسانية: جرائم القاعدة وداعش في سوريا والعراق تتكرر اليوم في تعز
أفغان يتعلقون بالطائرات في مطار كابول والاميركيون يطلقون النار
الطفل محمد شعبان من غزة.. أصيب بقصف إسرائيلي وفقد بصره
استقالة رئيس الوزراء محي الدين ياسين بعد فقده ثقة البرلمان
استشهاد أربعة مقاومين برصاص الاحتلال خلال تصديهم لاقتحام جنين
من هم قادة طالبان الذين سيحكمون أفغانستان؟
السيد نصر الله: سنأتي بالمحروقات من إيران قطعاً.. ويجب تشكيل حكومة بأي شكل
لبنان بلا دعم - فوضى أم تسوية؟
يزيد بن معاوية قاتل الحسين (ع) في مصادر ‘‘أهل السنة‘‘
عراقجي: إيران لن تسمح مطلقا للابتزاز البريطاني
مسؤول: لتطوير التجارة بين إيران وغانا عبر لجنة التعاون المشتركة
بالصورة: اقامة مراسم العزاء الحسيني بحضور سماحة قائد الثورة
الوزير المرشح للدفاع يؤكد على مواصلة التفوق الدفاعي لایران في المنطقة
وزير الدفاع الافغاني: "أشرف غني" قيد أيدينا وباع الوطن وغادر البلاد
الصين تحمل واشنطن مسؤولية تدهور الاوضاع في افغانستان