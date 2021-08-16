عراقجي: إيران لن تسمح مطلقا للابتزاز البريطاني

ان آشوري و 9 آخرين قد اصبحوا رهينة من قبل اميركا لاغراض سياسية. آمل ان تشرحوا هذه القضية لشعبكم.

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بريطانيا تحاول ابتزاز إيران في قضية تسديد ديونها لإيران عن الأموال الإيرانية المحتجزة بشكل غير قانوني منذ أكثر من أربعين عاما.

وفي تغريدة له على تويتر اليوم السبت ردا على رئيس الوزراء البريطاني كتب عراقجي: بريطانيا تحاول ابتزاز إيران في تسديد ديونها لطهران عن الأموال الايرانية المحتجزة بشكل غير قانوني لأكثر من أربعين عاما.

وأكد مساعد الخارجية الايرانية أن إيران لن تسمح بهذا مطلقا.

وفي تغريدة اخرى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الجمعة قال عراقجي مخاطبا وزير الخارجية البريطاني: السيد دومينيك روب؛ انك تعلم قبل اي شخص آخر بانه تم الاتفاق على الافراج عن 10 سجناء –من ضمنهم انوشة آشوري- قبل عدة اسابيع الا ان اصدقاءكم في واشنطن عرقلوا ذلك.

واضاف: ان آشوري و 9 آخرين قد اصبحوا رهينة من قبل اميركا لاغراض سياسية. آمل ان تشرحوا هذه القضية لشعبكم.

وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك روب قد طرح اخيرا بعض المزاعم، داعيا الى الافراج عن انوشة آشوري وسائر السجناء مزدوجي الجنسية المعتقلين لاسباب امنية في ايران.