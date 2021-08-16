مسؤول: لتطوير التجارة بين إيران وغانا عبر لجنة التعاون المشتركة

كما دعا طهران وأكرا، الى تكثيف الجهود المشتركة بهدف تاسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة في اسرع وقت ممكن.

دعا رئيس غرفة ايران للتجارة والصناعة والمناجم والزراعة "غلام حسين شافعي"، الى تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وغانا بهدف ازالة العقبات من مسار التعاون التجاري بين البلدين.

وفي لقائه السفير الغاني لدى ايران "اريك سبوتنيك"، يوم السبت، اوضح شافعي ان من اهم العراقيل التي تعيق العلاقات التجارية بين ايران وغانا يكمن في عدم تعرف رجال اعمال البلدين على طاقات التعاون المتاحة لهم؛ مبينا ان اللجنة الاقتصادية المشتركة تضطلع بدور كبير في ازالة هذا العائق.

واضاف: ان غانا باعتبارها نموذجا للنمو الاقتصادي بين الدول الافريقية، تنعم بالاستقرار الاقتصادي والسياسي، بما يؤهلها للتعاون مع سائر البلدان؛ لافتا بان الاقتصاد الايراني والغاني يكملان بعضهما الاخر.

واوضح رئيس غرفة التجارة الايرانية : ان جمهورية غانا التي وضعت على سلم برامجها التنمية الزراعية، تستطيع الاستفادة من خبرات الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال انتاج الاجهزة الزراعية وانتاج الدواء والاسمنت والسراميك وصناعات النسيج والمواد الغذائية.

كما دعا طهران وأكرا، الى تكثيف الجهود المشتركة بهدف تاسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة في اسرع وقت ممكن.

وقال : ان الحكومة الايرانية الجديدة تؤكد بنحو خاص على توسيع العلاقات الاقتصادية بين طهران ودول افريقيا؛ لافتا في السياق الى دور غرفة همدان التجارية (غرب)، المعنية بالتعاون مع غانا في هذا الاطار.

الى ذلك، دعا السفير الغاني لدى ايران الى رفع العراقيل من مسار العلاقات التجارية بين طهران واكرا.

وقال سبوتنيك خلال اللقاء مع رئيس غرفة التجارة الايراني : يجب تعزيز دور اصحاب القطاع الخاص في سياق رفع العقبات من مسار التعاون الثنائي، وتوظيف العلاقات السياسية الحميمة لخدمة الاواصر الاقتصادية بين البلدين.