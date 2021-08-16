ظريف: ايران ستواصل جهودها لدعم المصالحة في افغانستان

ان مبادرة الاخوة في المجلس التنسيقي وغيرهم من القادة الافغان، من شأنها ان تهيئ الارضية للحوار والتوصل سلميا الى سلام مستديم.

اكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستواصل جهودها لدعم المصالحة في افغانستان.

وفي تغريدة له على موقع تويتر اليوم الاحد، كتب ظريف : ان العنف والحرب كالاحتلال، لم ولن يشكلا اطلاقا سبيل حل المشاكل في افغانستان.

واضاف: ان مبادرة الاخوة في المجلس التنسيقي وغيرهم من القادة الافغان، من شأنها ان تهيئ الارضية للحوار والتوصل سلميا الى سلام مستديم.

واكد وزير الخارجية: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستواصل جهودها لدعم المصالحة في افغانستان

وبين ظريف بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب باعلان حامد كرزاي تشكيل مجلس تنسيقي من قبل القادة الافغان.

و اضاف وزير الخارجية وفقا لارنا : ان العنف والحرب كالاحتلال لا يحلان المشاكل ابدا.معربا عن امله بان تؤدي هذه المبادرة الى الحوار والانتقال السلمي للسلطة في افغانستان.

واكد ظريف: ان ايران على استعداد لمواصلة جهودها في مسار ارساء السلام في افغانستان.