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ظريف: ايران ستواصل جهودها لدعم المصالحة في افغانستان

ان مبادرة الاخوة في المجلس التنسيقي وغيرهم من القادة الافغان، من شأنها ان تهيئ الارضية للحوار والتوصل سلميا الى سلام مستديم.
رمز الخبر: ۵۵۶۳۳
تأريخ النشر: 16 August 2021

اكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستواصل جهودها لدعم المصالحة في افغانستان.

وفي تغريدة له على موقع تويتر اليوم الاحد، كتب ظريف : ان العنف والحرب كالاحتلال، لم ولن يشكلا اطلاقا سبيل حل المشاكل في افغانستان.

واضاف: ان مبادرة الاخوة في المجلس التنسيقي وغيرهم من القادة الافغان، من شأنها ان تهيئ الارضية للحوار والتوصل سلميا الى سلام مستديم.

واكد وزير الخارجية: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستواصل جهودها لدعم المصالحة في افغانستان

وبين ظريف بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب باعلان حامد كرزاي تشكيل مجلس تنسيقي من قبل القادة الافغان.

و اضاف وزير الخارجية وفقا لارنا : ان العنف والحرب كالاحتلال لا يحلان المشاكل ابدا.معربا عن امله بان تؤدي هذه المبادرة الى الحوار والانتقال السلمي للسلطة في افغانستان.

واكد ظريف: ان ايران على استعداد لمواصلة جهودها في مسار ارساء السلام في افغانستان.

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