حسان دياب: كارثة عكار تعطي إنذارا لكل الذين باعوا ضميرهم

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع اليوم الاحد، تعليقا على انفجار التليل في عكار، "هذا الانفجار هو نتيجة الفساد الذي صار هو القاعدة في البلد، ودم الشهداء الذين سقطوا اليوم والجرحى، في رقاب كل الفاسدين الذين يحتكرون ويخزنون ويهربون ويحرمون الناس".

موقع تابناك الإخباري_أضاف دياب، "الكارثة التي حصلت اليوم في عكار أصابت كل لبنان، وتعطي إنذارا لكل الذين باعوا ضميرهم ويشاركون في زيادة عذابات اللبنانيين".

وتابع قائلاً، "منذ سنة ونصف ونحن نطلب من الأجهزة العسكرية والأمنية ملاحقة هؤلاء الفاسدين الفاجرين ونطالب القضاء أن يتشدد بالأحكام حتى نوقف هذا الفجور. اليوم المطلوب من الجميع اتخاذ كل الاجراءات الصارمة وأن يضربوا بيد من حديد كل الذين تاجروا ويتاجرون بلقمة عيش اللبنانيين".

وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، التقى الرئيس اللبناني ميشال عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، قبيل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع.

وفي بيان للحكومة اللبنانية، عقب ساعات على وقوع انفجار في خزان للوقود في بلدة التليل بقضاء عكار، وصف دياب الحادث بـ"مأساة إنسانيّة" بسبب استشراء الفساد في بلاده.

وقال دياب، "ما حصل في بلدة التليل في عكار هو مأساة إنسانيّة، تسبّب بها الفساد الّذي بدأ ينهش الكرامة الإنسانيّة، بعد أن قضى على مقدّرات الوطن".

وأضاف: "آن الأوان ليقظة ضمير تنقذ اللبنانيين من تداعيات الارتطام الكبير الّذي طالما حذّرنا من مخاطره المخيفة".

وفجر الأحد، استفاق اللبنانيون، على حادث انفجار خزان للوقود في بلدة التليل بقضاء عكار شمال لبنان، أسفر عن وقوع 22 ضحية على الأقل و79 مصابا، بحسب تقديرات رسمية غير نهائية.