النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۹۱مشاهدات
‍ پ

حسان دياب: كارثة عكار تعطي إنذارا لكل الذين باعوا ضميرهم

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع اليوم الاحد، تعليقا على انفجار التليل في عكار، "هذا الانفجار هو نتيجة الفساد الذي صار هو القاعدة في البلد، ودم الشهداء الذين سقطوا اليوم والجرحى، في رقاب كل الفاسدين الذين يحتكرون ويخزنون ويهربون ويحرمون الناس".
رمز الخبر: ۵۵۶۲۴
تأريخ النشر: 15 August 2021

موقع تابناك الإخباري_أضاف دياب، "الكارثة التي حصلت اليوم في عكار أصابت كل لبنان، وتعطي إنذارا لكل الذين باعوا ضميرهم ويشاركون في زيادة عذابات اللبنانيين".

وتابع قائلاً، "منذ سنة ونصف ونحن نطلب من الأجهزة العسكرية والأمنية ملاحقة هؤلاء الفاسدين الفاجرين ونطالب القضاء أن يتشدد بالأحكام حتى نوقف هذا الفجور. اليوم المطلوب من الجميع اتخاذ كل الاجراءات الصارمة وأن يضربوا بيد من حديد كل الذين تاجروا ويتاجرون بلقمة عيش اللبنانيين".

وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، التقى الرئيس اللبناني ميشال عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، قبيل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع.

وفي بيان للحكومة اللبنانية، عقب ساعات على وقوع انفجار في خزان للوقود في بلدة التليل بقضاء عكار، وصف دياب الحادث بـ"مأساة إنسانيّة" بسبب استشراء الفساد في بلاده.

وقال دياب، "ما حصل في بلدة التليل في عكار هو مأساة إنسانيّة، تسبّب بها الفساد الّذي بدأ ينهش الكرامة الإنسانيّة، بعد أن قضى على مقدّرات الوطن".

وأضاف: "آن الأوان ليقظة ضمير تنقذ اللبنانيين من تداعيات الارتطام الكبير الّذي طالما حذّرنا من مخاطره المخيفة".

وفجر الأحد، استفاق اللبنانيون، على حادث انفجار خزان للوقود في بلدة التليل بقضاء عكار شمال لبنان، أسفر عن وقوع 22 ضحية على الأقل و79 مصابا، بحسب تقديرات رسمية غير نهائية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الحلبوسي لشيوخ العشائر: الانبار ستبقى آمنة.. وعجلة الاعمار ستستمر
كازاخستان تشارك في مسابقات "كأس البحر" الدولية في طهران
دوريات صحراوية لوحدات القوات المسلحة في المناطق الحدودية بجنوب ليبيا
اللحظات الأولى للاشتباك المسلح بين قوات الاحتلال والمقاومين في جنين
سقوط قتلى برصاص عشوائي أمريكي في مطار كابول
مقتل أفغان تعلقوا بطائرة أمريكية أثناء إقلاعها من مطار كابول
الرئيس الأسد يتلقى دعوة لحضور قمة دول جوار العراق ويبحث مع الفياض تعزيز التعاون الثنائي
بكين مستعدة لـ"علاقات ودية" مع طالبان
لتشكيل حكومة بسرعة.. ورحبنا بالعقوبات الأوروبية الجديدة
الكاظمي يتفقد سد الموصل ويؤكد اهمية ادامته المستمرة
أردوغان: نسعى لاستقرار أفغانستان ونتفق مع باكستان بشأن تطوير شراكتنا أكثر بالصناعات الدفاعية
مستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى بحماية شرطة الاحتلال
وزير الدفاع: صناعاتنا الدفاعية عززت منافستنا الاقتصادية والتكنولوجية
لعمامرة يدعو لتوسيع التعاون مع تركيا.. واوغلو: تطابق وجهات النظر بقضايا اقليمية ودولية
اجراءات وقائية مشددة تشهدها العتبة الرضوية خلال شهر محرم
مربو الدواجن في غزة.. أزمات كورونا والحصار تضعهم في دائرة الخطر
مجلس الشؤون الإنسانية: جرائم القاعدة وداعش في سوريا والعراق تتكرر اليوم في تعز
المغرب..موجة حر تضرب المغرب تستمر حتى الاثنين المقبل
وزارة الداخلية تحتفي بتخرج دفعة أمنية جديدة
لقاء لقيادتي مجلسي النواب والشورى استعرض القضايا الوطنية
المفوضية الانتخابية تعيد طباعة 200 ألف بطاقة تصويت بسبب أخطاء فيها
أزمة فقدان المازوت تولد أزمات.. طوابير للمواطنين أمام الأفران
الاجهزة الامنية في كربلاء تستخدم منظومة كاميرات حديثة لادارة زيارة العاشر من محرم
الرئيس الأسد يترأس اجتماعاً للحكومة الجديدة: الأولوية للإنتاج وفرص العمل
الشيخ نعيم قاسم: حزب الله مستمر في التعاطي بأخلاق في العمل السياسي
أفغان يتعلقون بالطائرات في مطار كابول والاميركيون يطلقون النار
السيد هاشم صفي الدين: امريكا هي اليوم المساهم الاول في تخريب لبنان
مهرجان جماهيري للجبهة الشعبية في ذكرى اغتيال القائد أبو علي مصطفى
نقيب المستشفيات الخاصة : أزمة الأدوية إلى تفاقم ومصرف لبنان لا يدفع مستحقات الشركات
حزب الله يؤكد وقوفه إلى جانب الناس لتخفيف معاناتهم