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محمود عباس يصل عمان ويجتمع مع الملك عبدالله لبحث العلاقات الثنائية وآخر التطورات السياسية

وصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الأحد، الى العاصمة الأردنية عمان ، حيث كان في استقباله الملك عبد الله الثاني.
رمز الخبر: ۵۵۶۲۱
تأريخ النشر: 15 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وعقد عباس والملك الأردني اجتماعا منفردا، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة بين البلدين، وآخر التطورات السياسية.

وأكد عباس استمرار التنسيق الأخوي بين فلسطين والاردن، بما يخدم مصالح الأمة وقضاياها المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وضم الوفد الفلسطيني وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.

وعن الجانب الأردني حضر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، ومدير المخابرات العامة أحمد حسني، وعدد من مستشاري الملك.

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