النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۹۰مشاهدات
‍ پ

ملك الأردن لوزيرة الدفاع اللبنانية: دعم مؤسسات الدولة والجيش في لبنان ضروري للحفاظ على أمنه

أكد الملك عبدالله الثاني، وقوف الأردن التام إلى جانب لبنان، مشيراً إلى أن استقرار لبنان وازدهاره مهمان وأساسيان لازدهار المنطقة ونموها".
رمز الخبر: ۵۵۶۲۰
تأريخ النشر: 15 August 2021

موقع تابناك الإخباري_موقف الملك عبدالله جاء خلال استقباله اليوم الاحد، وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية، زينة عكر.

وأعرب الملك عبدالله عن تعازيه للأشقاء في لبنان بضحايا الانفجار الذي وقع في بلدة التليل بمنطقة عكار، وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين، مؤكدا استعداد الأردن لتقديم أي مساعدة مطلوبة لعلاج المصابين.

ولفت الملك الأدرني إلى ضرورة دعم مؤسسات الدولة والجيش في لبنان للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته، مشددا على أهمية تضافر الجهود الدولية لاستحداث خطة شاملة وواضحة المعالم والأدوار للعبور بلبنان إلى بر الأمان.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب الملك عبدالله.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الحلبوسي لشيوخ العشائر: الانبار ستبقى آمنة.. وعجلة الاعمار ستستمر
كازاخستان تشارك في مسابقات "كأس البحر" الدولية في طهران
دوريات صحراوية لوحدات القوات المسلحة في المناطق الحدودية بجنوب ليبيا
اللحظات الأولى للاشتباك المسلح بين قوات الاحتلال والمقاومين في جنين
سقوط قتلى برصاص عشوائي أمريكي في مطار كابول
مقتل أفغان تعلقوا بطائرة أمريكية أثناء إقلاعها من مطار كابول
الرئيس الأسد يتلقى دعوة لحضور قمة دول جوار العراق ويبحث مع الفياض تعزيز التعاون الثنائي
بكين مستعدة لـ"علاقات ودية" مع طالبان
لتشكيل حكومة بسرعة.. ورحبنا بالعقوبات الأوروبية الجديدة
الكاظمي يتفقد سد الموصل ويؤكد اهمية ادامته المستمرة
أردوغان: نسعى لاستقرار أفغانستان ونتفق مع باكستان بشأن تطوير شراكتنا أكثر بالصناعات الدفاعية
مستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى بحماية شرطة الاحتلال
وزير الدفاع: صناعاتنا الدفاعية عززت منافستنا الاقتصادية والتكنولوجية
لعمامرة يدعو لتوسيع التعاون مع تركيا.. واوغلو: تطابق وجهات النظر بقضايا اقليمية ودولية
اجراءات وقائية مشددة تشهدها العتبة الرضوية خلال شهر محرم
مربو الدواجن في غزة.. أزمات كورونا والحصار تضعهم في دائرة الخطر
مجلس الشؤون الإنسانية: جرائم القاعدة وداعش في سوريا والعراق تتكرر اليوم في تعز
المغرب..موجة حر تضرب المغرب تستمر حتى الاثنين المقبل
وزارة الداخلية تحتفي بتخرج دفعة أمنية جديدة
لقاء لقيادتي مجلسي النواب والشورى استعرض القضايا الوطنية
المفوضية الانتخابية تعيد طباعة 200 ألف بطاقة تصويت بسبب أخطاء فيها
أزمة فقدان المازوت تولد أزمات.. طوابير للمواطنين أمام الأفران
الاجهزة الامنية في كربلاء تستخدم منظومة كاميرات حديثة لادارة زيارة العاشر من محرم
الرئيس الأسد يترأس اجتماعاً للحكومة الجديدة: الأولوية للإنتاج وفرص العمل
الشيخ نعيم قاسم: حزب الله مستمر في التعاطي بأخلاق في العمل السياسي
أفغان يتعلقون بالطائرات في مطار كابول والاميركيون يطلقون النار
السيد هاشم صفي الدين: امريكا هي اليوم المساهم الاول في تخريب لبنان
مهرجان جماهيري للجبهة الشعبية في ذكرى اغتيال القائد أبو علي مصطفى
نقيب المستشفيات الخاصة : أزمة الأدوية إلى تفاقم ومصرف لبنان لا يدفع مستحقات الشركات
حزب الله يؤكد وقوفه إلى جانب الناس لتخفيف معاناتهم