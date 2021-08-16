ملك الأردن لوزيرة الدفاع اللبنانية: دعم مؤسسات الدولة والجيش في لبنان ضروري للحفاظ على أمنه

أكد الملك عبدالله الثاني، وقوف الأردن التام إلى جانب لبنان، مشيراً إلى أن استقرار لبنان وازدهاره مهمان وأساسيان لازدهار المنطقة ونموها".

موقع تابناك الإخباري_موقف الملك عبدالله جاء خلال استقباله اليوم الاحد، وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية، زينة عكر.

وأعرب الملك عبدالله عن تعازيه للأشقاء في لبنان بضحايا الانفجار الذي وقع في بلدة التليل بمنطقة عكار، وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين، مؤكدا استعداد الأردن لتقديم أي مساعدة مطلوبة لعلاج المصابين.

ولفت الملك الأدرني إلى ضرورة دعم مؤسسات الدولة والجيش في لبنان للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته، مشددا على أهمية تضافر الجهود الدولية لاستحداث خطة شاملة وواضحة المعالم والأدوار للعبور بلبنان إلى بر الأمان.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب الملك عبدالله.