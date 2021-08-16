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طالبان تأمر قواتها بدخول كابول "لمنع أعمال العنف والنهب" والرئيس الأفغاني يغادر البلاد

أمرت حركة طالبان قواتها اليوم الأحد بدخول أحياء العاصمة الأفغانية كابول، بحسب بيان طالبان على موقعها الإلكتروني.
رمز الخبر: ۵۵۶۱۵
تأريخ النشر: 15 August 2021

موقع تابناك الإخباري_ووفقاً للبيان، فإن ذلك تمّ "لمنع أعمال النهب والعنف في المناطق التي غادرتها الشرطة وقوات الأمن الأفغانية".

وجاء في البيان، "أصدرت الإمارة الإسلامية بياناً في الصباح جاء فيه أن قواتنا خرجت من كابول ولا نريد دخول كابول بالوسائل العسكرية، ولكن الآن هناك تقارير تفيد بإخلاء مناطق في كابول، وتركت الشرطة وظيفتها في توفير الأمن".

وأضاف البيان، "أمرت الإمارة الإسلامية قواتها بدخول مناطق كابول التي فرّ منها العدو - في إشارة للقوات الحكومية- حتى لا يضرّ المعتدون بالناس، ومنعاً للسرقة والنهب".

ولفت البيان إلى أنه "يجب ألا يشعر مواطنو كابول بأي خوف من المجاهدين، ولا يسمح لأي من المجاهدين دخول منزل شخص ما أو مضايقته".

في السياق، قال متحدث باسم طالبان، إن "الشرطة والمسؤولين في كابول لاذوا بالفرار، مما يمثل مشكلة أمام حفظ القانون والنظام".

وقال مصدر في الرئاسة الأفغانية، إن الرئيس أشرف غني، وافق على الاستقالة في ظل الأوضاع المتأزمة في البلاد، وغادرها إلى طاجيكستان، مؤكداً أن مستشار الأمن القومي حمد الله محب غادر البلاد إلى طاجيكستان أيضاً.

ووصلت طالبان إلى القصر الرئاسي في كابول اليوم لإجراء محادثات، وأكد وزير الداخلية الأفغاني عبد الستار ميرزا كوال، في وقت سابق اليوم، أنه سجري "انتقال سلمي للسطة".

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