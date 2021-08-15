الرئيس تبون يزور المصابين في حرائق الغابات ويتعهد بتقديم الدعم اللازم لهم

زار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس السبت، المصابين من مدنيين وعسكريين، في حرائق الغابات التي ضربت منذ الاثنين الماضي عدة مناطق.

موقع تابناك الإخباري_وتفقد الرئيس تبون بالمستشفى المركزي للجيش الجرحى العسكريين الذين أصيبوا وهم بصدد إنقاذ عائلات إثر حرائق الغابات التي اجتاحت ولاية تيزي وزو.

وخلال حديثه مع بعض الجرحى المصابين من العسكريين المتواجدين بغرف الانعاش، تعهد الرئيس تبون بتوفير كافة الوسائل اللازمة للتكفل بالجرحى الذين ضحوا من أجل الوطن وانقاذ الأرواح.

وفي السياق، جال الرئيس تبون على غرف الجرحى المدنيين بالمؤسسة الاستشفائية "جيلالي بونعامة" واطلع على ظروف التكفل بهم، متعهدا بعدم ادخار أي وسيلة لدعمهم عسكريين كانوا أم مدنيين.

وقال الرئيس بهذا الخصوص "إن الدولة الجزائرية لن تتخلى عنهم وأن ما مرت به الجزائر ليس بالأمر السهل".

وأكد تبون أن النيران التي شهدتها ولاية تيزي وزو "عمل اجرامي يثير علامات استفهام".