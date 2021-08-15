النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۳۵مشاهدات
‍ پ
الصفدي مستقبلا نظيرته اللبنانية:

لتشكيل حكومة بأسرع وقت ونقف إلى جانب لبنان بمختلف ظروفه

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الاحد وقوف الأردن المطلق مع لبنان وشعبه الشقيق في مواجهة التحديات الاستثنائية التي يواجهونها.
رمز الخبر: ۵۵۶۰۹
تأريخ النشر: 15 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وقدم الصفدي خلال استقباله نظيرته اللبنانية زينة عكر تعازي المملكة بضحايا حادث انفجار خزان الوقود في عكار واستعداد بلاده تقديم كل مساعدة ممكنة، بما في ذلك معالجة الجرحى بالمستشفيات الأردنية بتوجيه من الملك عبدالله الثاني.

ووضع الصفدي نظيرته اللبنانية في صورة الجهود التي يقودها الملك عبدالله الثاني لحشد الدعم الدولي للبنان الذي يشكل أمنه واستقراره ضرورة لأمن واستقرار المنطقة.

وأمل الصفدي أن يتم تشكيل حكومة لبنانية بأسرع وقت، الأمر الذي يشكل خطوة أساسية للتعامل مع التحديات الجسام التي يواجهها لبنان واللبنانيون.

وأكد الصفدي وعكر خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين والحرص على تطويرها في مختلف المجالات.

وبحث الوزيران الجهود القائمة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والأمن الغذائي والدوائي وبين القطاع الخاص في البلدين.

بدورها، ثمنت عكر مواقف الأردن المساندة والداعمة للبنان في كافة المحافل الدولية، وآخرها خلال المؤتمر الدولي لدعم بيروت والشعب اللبناني في 4 أب، حيث ألقى الملك عبدالله الثاني خطابا أكد فيه على وقوف المملكة الدائم إلى جانب لبنان بما يحفظ أمنه وسلامته.

وأضافت عكر أن الأردن كان ولا يزال يمد يد العون والمساعدة للبنان في جميع أزماته، حيث قدمت الشكر للمملكة على كل ما قدمته خلال الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان، وجائحة كورونا، وانفجار مرفأ بيروت الكارثي، إضافة إلى الدعم المقدم للجيش اللبناني.

إلى ذلك بحث الوزيران التطورات الإقليمية وفي مقدمها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأزمة السورية وأزمة اللجوء.

وأكد الوزيران ضرورة تكثيف الجهود لحل القضية الفلسطينية على الأسس التي تضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وشدد الصفدي على أن حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم.

وفي هذا السياق، أكد الوزيران أهمية استمرار المجتمع الدولي في تقديم الدعم اللازم لوكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الانروا ) لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الاممي. وثمنت عكر الجهود التي يقوم بها الأردن لحشد الدعم الدولي للوكالة.

وشدد الصفدي وعكر على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤوليته إزاء اللاجئين السورين، وشددا على أن إسناد اللاجئين مسؤولية دولية مشتركة وليست مسؤولية الدول المستضيفة وحدها.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق حول التحديات المشتركة، وتوسعة آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
حزب الله عزي بشهداء انفجار عكار: لتشكل هذه المأساة دافعا لتشكيل ‏حكومة تكون المدخل للخروج من الأزمات
رئيس أركان الجيش يترأس مؤتمرا أمنيا لإتخاذ الإجراءات لحماية أبراج الطاقة الكهربائية
القاهرة تعزي الشعب اللبناني وتؤكد العمل على إعداد مساعدات طبية عاجلة لإرسالها
الرئيس تبون يزور المصابين في حرائق الغابات ويتعهد بتقديم الدعم اللازم لهم
لتشكيل حكومة بأسرع وقت ونقف إلى جانب لبنان بمختلف ظروفه
إمارة أفغانستان الاسلامية تعلن عدم نيتها دخول العاصمة كابل عن طريق القوة والقتال
الجهاد الاسلامي تعزي بضحايا حادثة عكار وتؤكد وقوفها الى جانب اللبنانيين
جولة لوزير الدفاع التركي على المنطقة الحدودية الشرقية مع إيران
القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني: طالبان لن تهاجم كابل
مقتل 10 أشخاص في هجوم بقنبلة يدوية في كراتشي
مسلحو طالبان يدخلون كابل من كافة الاتجاهات ويسيطرون على المعابر الحدودية البرية للبلاد
الدفاع المدني يسيطر على نيران انفجار عكار والجيش يوقف إبن صاحب قطعة الارض مكان الحادث
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الاقصى بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي
بوتين قلق من الكوارث الطبيعية ذات النطاق غير المسبوق في روسيا
عشرات الضحايا والجرحى في انفجار خزان بنزين في التليل العكارية
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 14-08-2021
الجزائر ..إخماد 19 حريق غابة بولاية سكيكدة
الحفاظ على استقرار وأمن الخليج الفارسي هو سياسة إيران المبدئية
برلماني ايراني يتوعد بطرد سفيري بريطانيا وروسيا إن لم يعتذرا
الجيش الايراني يعلن استعداده لاقامة مستشفيات ميدانية في خوزستان
هزيمة الصهاينة في "سيف القدس" ثمرة نصر تموز 2006
طالبان تهدد بالاستيلاء على كابول بالقوة إذا لم تحل المسائل العالقة بالحوار
سفن روسية تتجه نحو إيران للمشاركة في المنافسات العسكرية
على السعودية فك العقدة التي تحول دون العلاقات بين طهران والرياض
ناشط کویتي: السلطة الفلسطینیة شریك للمحتل في جرائمه الإرهابية
عراقجي: اميركا عرقلت اتفاقا للافراج عن 10 سجناء
السيد نصر الله: حزب الله اليوم هو أكبر الأحزاب اللبنانية وهذه إيجابية لكنها ترتّب مسؤوليات
رئيس الاتحاد العالمي لكرة القدم یهنئ نادي برسبوليس
اقامة مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية
طالبان تواصل التقدم وتصل إلى أبواب كابول والرئيس غني يدعو للتعبئة
پرطرفدارترین عناوین
الحلبوسي يعلن صرف مستحقات الفلاحين والمضي بزيادة أسعار شراء المحاصيل