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جولة لوزير الدفاع التركي على المنطقة الحدودية الشرقية مع إيران

زار وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، المنطقة الحدودية الشرقية لبلاده مع إيران، بهدف تفقد التدابير الأمنية المتبعة في تلك المنطقة.
رمز الخبر: ۵۵۶۰۶
تأريخ النشر: 15 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وقام أكار بجولة تفقدية للحدود مع إيران، برفقة كل من رئيس الأركان التركي، يشار غولر، وقائد القوات البرية، موسى أف سيفر.

وتقع القاعدة العسكرية التركية "قوجة تشوكور" على ارتفاع ألفين و618 متر فوق مستوى سطح البحر، حيث أوضحت الوكالة التركية أن وزير دفاع البلاد قد تلقى تقريرا مفصلا من المسؤولين في القاعدة بشأن الوضع على الحدود مع إيران، والتدابير الأمنية المتبعة فيها.

وجرى التأكيد خلال الجولة العسكرية التفقدية لوزير الدفاع التركي والوفد العسكري المرافق له على اعتبار الجيش التركي سدا منيعا أمام المهاجرين غير الشرعييين.

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