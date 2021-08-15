القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني: طالبان لن تهاجم كابل

أكد القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغانية، عبد الستار ميرزاكول، أنه لن تتم مهاجمة العاصمة الأفغانية كابول من قبل مقاتلي حركة طالبان، مشددا على أن عملية انتقال السلطة ستتم بشكل سلمي.

موقع تابناك الإخباري_وقال ميرزاكول في فيديو مسجل إنه "قوات الأمن مسؤولية عن أمن المدينة وأمن سكان كابل".

وفي الإطار ذاته، أكدت الرئاسة الأفغانية، اليوم الأحد، أن قوات الأمن والدفاع الأفغانية تسيطر على الوضع في كابول بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وذلك عقب تقارير عن تقدم مقاتلي حركة طالبان إلى العاصمة.

وذكرت وسائل إعلام اليوم الأحد أن طالبان تسيطر على جميع المعابر الحدودية في أفغانستان وتقف على أبواب العاصمة، وسيطرت على جامعة كابل.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان"، تزامنا مع بدء إنسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطلع مايو/ أيار الماضي، والمقرر إكتماله بحلول 11 سبتمبر/ أيلول القادم.