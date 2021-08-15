مقتل 10 أشخاص في هجوم بقنبلة يدوية في كراتشي

قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص، بينهم نساء وأطفال، مساء أمس السبت، حيث كانوا عائدين من حفل زفاف، لدى تعرض شاحنة مكشوفة لهجوم بقنبلة يدوية في مدينة كراتشي أكبر مدن باكستان.

موقع تابناك الإخباري_وقال رجاء عمر خطاب المسؤول البارز بشرطة مكافحة الإرهاب في كراتشي في تصريح صحافي، أن "التحقيق الأولي يشير إلى استخدام قنبلة يدوية ويبدو أن أشخاصا يركبون دراجة نارية هم من نفذوا الهجوم".

وبحسب الشرطة لم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم الذي وقع مع احتفال باكستان بعيد الاستقلال. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن. وأصيب شخصان بجروح خطيرة.

وفي الأسبوع الماضي لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في هجومين منفصلين بقنابل يدوية في مدينة كويتا الجنوبية الغربية عاصمة إقليم بلوخستان. وأعلنت منظمة انفصالية في بلوخستان مسؤوليتها عن الهجومين.