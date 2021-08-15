الدفاع المدني يسيطر على نيران انفجار عكار والجيش يوقف إبن صاحب قطعة الارض مكان الحادث

أكدت مديرية الدفاع المدني اللبناني أن غرفة العمليات تلقت بلاغا بانفجار خزانات تحتوى على مادة البنزين فى بلدة التليل - قضاء عكار ما تسبب بسقوط ضحايا ومصابين، وتوجّه على الفور عناصر الدفاع المدني من مراكز عدّة إلى موقع الانفجار وباشروا العمل على إخماد النيران وإخلاء القتلى والمصابين من موقع الانفجار، وتم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة.

موقع تابناك الإخباري_كما نفذ عناصر الدفاع المدني مسحاً ميدانياً شاملا للمنطقة المحيطة بموقع الانفجار لمسافة كيلومتر تقريباً للتأكد مما إذا كان هناك المزيد من الجرحى أو الضحايا.

وبعد ساعات من جهود الإطفاء، تمكن الدفاع المدني من السيطرة على النيران بشكل تام، فيما تستمر عمليات المسح الميداني حتى الساعة.

بدورها أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان انه “بتاريخ 15/8/2021 أوقفت مديرية المخابرات قيد التحقيق المدعو (ر.أ) ابن صاحب قطعة الأرض التي انفجر فيها خزان الوقود بتاريخه في بلدة التليل-عكار، وأدى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين”.

وفي سياق متصل اعلن الجيش في بيانه انه “بتاريخ 15/ 8 /2021 قرابة الثانية فجرا، انفجر خزان وقود داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة التليل- عكار كان صادره الجيش لتوزيع ما في داخله على المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين. بوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص لمعرفة ملابسات الانفجار”.

كانت منطقة عكار شمالي لبنان قد شهدت انفجارا ضخما في الساعات الأولى من صباح اليوم بخزان وقود أثناء تجمع المواطنين مما أسفر عن مصرع 22 شخصا وإصابة 80 آخرين على الأقل، فيما لا تزال عمليات الإطفاء جارية والبحث عن مفقودين.