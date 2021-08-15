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مهرجان جماهيري للجبهة الشعبية في ذكرى اغتيال القائد أبو علي مصطفى

أحيت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم السبت، في أرض السرايا بمدينة غزة الذكرى السنوية الـ20 لاستشهاد رفيقها الأمين العام أبو علي مصطفى بمهرجان جماهيري كبير شارك فيه الآلاف من قيادات وكوادر وعناصر الجبهة، تخلله تكريم كوكبة من الطلبة الناجحين والمتفوقين في الثانوية العامة، وتخريج المئات من طلائع التحرير والعودة "فوج سيف القدس ".
رمز الخبر: ۵۵۵۹۶
تأريخ النشر: 15 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وحضر المهرجان ممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية والشخصيات الوطنية والمجتمعية والاعتبارية والمخاتير والأعيان، ومئات الطلبة من الثانوية العامة وذويهم، وحوالي 1000 من خريجي مُخيّم طلائع التحرير والعودة الذي اختتمت الجبهة فعالياته الخميس الماضي، وسط حضورٍ لافت لوسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة.

وتزيّنت أرض السرايا بأعلام فلسطين ورايات الجبهة وصور قادة ورموز الجبهة وشهدائها وأسراها، على أنغام الأغاني الوطنية والجبهاوية والنشيد الوطني والجبهاوي.

وقال القيادي في الجبهة الشعبية القيادة العامة لؤي القريوتي:"جئنا لنشارك في ذكرى استشهاد القائد الكبير أبو علي مصطفي بالتمسك بالثوابت والسير على درب المقاومة والجهاد من اجل تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني ولنؤكد كقوى وطنية وإسلامية اننا موحدون على القواسم المشتركة".

بدوره قال القائد في الجهاد الإسلامي خضر حبيب: "في الذكرى العشرين لاستشهاد القائد أبو علي مصطفى نجدد العهد لشهداءنا .. سنمضي على ما مضوا عليه حتى تحقيق النصر وهزيمة الاحتلال".

وأضاف حبيب :" المقاومة تبني وتعد والعدة لهذه المعركة مع المشروع الصهيوني وشعبنا المنتصر والاحتلال الى زوال" .

مهرجان جماهيري للجبهة الشعبية في ذكرى اغتيال القائد أبو علي مصطفى

مهرجان جماهيري للجبهة الشعبية في ذكرى اغتيال القائد أبو علي مصطفى

مهرجان جماهيري للجبهة الشعبية في ذكرى اغتيال القائد أبو علي مصطفى

مهرجان جماهيري للجبهة الشعبية في ذكرى اغتيال القائد أبو علي مصطفى

مهرجان جماهيري للجبهة الشعبية في ذكرى اغتيال القائد أبو علي مصطفى

مهرجان جماهيري للجبهة الشعبية في ذكرى اغتيال القائد أبو علي مصطفى

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