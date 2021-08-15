نقيب المستشفيات الخاصة : أزمة الأدوية إلى تفاقم ومصرف لبنان لا يدفع مستحقات الشركات

اعتبر نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن المشكلة في لبنان باتت معروفة وهي أن البلاد لم تعد قادرة على الإستمرار، دون الحاجة إلى دعم خارجي، وهذا الدعم لن يأتي الى لبنان من دون تشكيل حكومة تلتزم بالاصلاحات.

هارون وفي حديثٍ خاص لموقع تابناك ،، كشف هارون عن اجتماعات حصلت بين النقابة ولجنة الصحة النيابية ونقابة مستوردي الادوية، التي وضعت اموالها في مصرف لبنان ليتم تحويلها الى الخارج لدفع مستحقات الاستيراد، ولكن المصرف المركزي لم يدفع مستحقات المصانع في خارج لبنان، بالتالي وكلاء الادوية في لبنان لن يحصلوا على بضاعة جديدة قبل تسكير الحسابات القديمة.

ووأوضح هارون، أنه "بحسب ما قال لنا نقيب مستوردي الادوية منذ 3 اشهر والاستيراد من الخارج متوقف، لذلك اليوم نعاني من نقصٍ هائل في ادوية البنج والسرطان والامراض المزمنة والمسكنات، والامر متوقّف في الاشكال الحاصل بين نقابة المستوردين ومصرف لبنان، والنقابة ووزارة الصحة حول التعرفة."

وأشار نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة إلى ان اي اعباء اضافية مترتّبة عن رفع الدعم سيتحمّلها للاسف المواطن.

الى ذلك، اعلنت وزارة الصحة انها استلمت مساعدات طبية عاجلة مقدمة من الهلال الأحمر الكويتي، وتتضمن أدوية ومستلزمات طبية، حيث وصلت طائرة خاصة الى مطار بيروت الدولية وعلى متنها المساعدات المُقدرة حمولتها بقرابة 7.5 طن.



