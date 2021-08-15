حزب الله يؤكد وقوفه إلى جانب الناس لتخفيف معاناتهم

شدد حزب الله على لسان مسؤوليه على أهمية وضرورة تشكيل الحكومة العتيدة، مؤكداً وقوفه الى جانب الناس لتخفيف معاناتهم المعيشية.

موقع تابناك الإخباري_وأكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم انه كان يراد من أحداث خلدة ان يدخل لبنان في اتون الصراعات الحزبية والطائفية. وخلال كلمة له في احياء مجلس عاشورائي في مدارس المهدي شاهد في بيروت، قال الشيخ قاسم ان حزب الله مستمر بالتعاطي باخلاق في العمل السياسي.

السيد ابراهيم أمين السيد أكد بدوره ان حزب الله يفتخر بانتمائه إلى مدرسة الامام الحسين (عليه السلام) في التضحية والايثار، ودعا خلال كلمة له في مجلس عزاء حسيني في بلدة شمسطار البقاعية، الى مكافحة الاحتكار والغش المستشري في الاسواق اللبنانية.

وخلال كلمة القاها في مجلس عزاء حسيني في مجمع أهل البيت (ع) في بنت جبيل، وصف نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش اجراء حاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات بالتصرف الخطير والمستبد.

رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن وخلال مشاركته في مجلس عاشورائي في بلدة علي النهري، دعا الى تشكيل الحكومة لكي تباشر بتصحيح السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة التي اوصلت البلاد الى ما نحن عليه.

وفي مجلس عاشورائي أقامه حزب الله في بلدة صير الغربية، قال النائب علي فياض أن المدخل الأساسي لمعالجة الأزمة في لبنان هو تشكيل حكومة عتيدة واعتبر أن كل الإجراءات هي مجرد مسكّنات وإجراءات مرحليّة.

وخلال احياء المجلس العاشورائي في بلدة الناصرية، اكد النائب علي المقداد ان حزب الله يبذل كل جهد ممكن للتخفيف من معاناة الناس

وفي حسينية بلدة النبي عثمان، اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ايهاب حمادة ان اجراءات حاكم مصرف لبنان الاخيرة هي استهداف لكل الوطن.

مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي، دعا إلى عدم الخطأ في تشخيص المعركة ونوعية الصراع الذي نحن في قلبه وفي تحديد العدو وأولويات المواجهة.

كلام الموسوي جاء كلمة له خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي ينظمه حزب الله في مجمع سيد الشهداء عليه السلام في مديمة الهرمل.



