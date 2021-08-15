النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۷مشاهدات
‍ پ

لقاء لقيادتي مجلسي النواب والشورى استعرض القضايا الوطنية

عُقد في مجلس النواب، اليوم السبت، لقاء برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، لاستعراض المواضيع والقضايا الوطنية المهمة، بناءً على نتائج لقاء رئيس مجلس النواب برئيس مجلس الشورى ونائبه وعدد من أعضاء مجلس الشورى الأسبوع الماضي.
رمز الخبر: ۵۵۵۸۵
تأريخ النشر: 15 August 2021

لقاء لقيادتي مجلسي النواب والشورى استعرض القضايا الوطنية

واستعرض اللقاء أبرز القضايا، ومنها الإجراءات والمعالجات التي قامت وتقوم بها حكومة الإنقاذ، للتخفيف من معاناة المغتربين اليمنيين، جراء التعسفات التي يتعرضون لها من قبل قوى التحالف السعودي.

وتطرق اللقاء إلى التدابير التي اتخذتها وتتخذها الحكومة لمواجهة الإجراءات العدوانية التي أملتها وتمليها دول التحالف على العملاء والخونة، لرفع الرسوم الجمركية في الموانئ الواقعة تحت سيطرة حكومة الفار هادي، وإغراق السوق المحلية بالعملة المزيفة، إمعاناً في تدمير الاقتصاد الوطني، وزيادة معاناة أبناء الشعب اليمني.

وتناول سبل مواجهة الحصار المفروض على اليمن من خلال إعداد الحكومة للدراسات الإستراتيجية، والخطط المنفذة لها، والتوسع في بناء وصيانة السدود والحواجز المائية على مستوى المحافظات، وتوحيد الجهود الرسمية والشعبية لتنمية المحاصيل الزراعية والحبوب بأنواعها، وصولاً إلى تحقيق الأمن الغذائي.

وأكد أهمية اطلاع حكومة الإنقاذ بدورها في تعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة حالات الالتهابات التنفسية الحادة.

واستعرض اللقاء الجوانب المتصلة ببدء العام الدراسي الجديد، وتوجه الطلاب إلى مدارسهم، وأهمية وضع الحلول المناسبة لمساندة صندوق دعم المعلم.و

في مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب أهمية توحيد الجهود وتكامل الأداء بين سلطات الدولة، وبما يعزز من وحدة الصف في معركة الصمود لمواكبة الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية والقبائل في مختلف الجبهات.

وأشار إلى ضرورة الوقف أمام النقاط المطروحة للنقاش مع الجانب الحكومي.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الشورى أهمية توحيد الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد جراء استمرار العدوان والحصار.

ولفت إلى تطورات الحرب الاقتصادية على اليمن، وما تتطلبه من جهود، للتخفيف من المعاناة التي أثقلت كاهل أبناء الشعب اليمني، وتقديم التسهيلات اللازمة للنازحين من أبناء المحافظات الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي - الإماراتي.

وتطرق العيدروس إلى حجم المعاناة في المحافظات المحتلة، جراء استمرار الإجراءات التدميرية الممنهجة للاقتصاد الوطني.

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس النواب، هشول، أهمية الوقوف أمام النقاط المطروحة للنقاش مع الجانب الحكومي، وتوحيد الجهود، للتخفيف من معاناة المواطنين، وتفعيل الدور الرقابي والحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والدوائية وتوفير الغاز المنزلي.وأشار إلى أهمية تجاوز مكامن الضعف والقصور في أداء بعض الوزارات الخدمية، خاصة ما يتعلق بضبط أسعار السلع والخدمات الضرورية، ومنها الدواء والمواد الغذائية.

وكلف اللقاء حكومة الإنقاذ بوضع آلية تنفيذية لتجاوز الكثير من المشكلات الطارئة، وموافاة رئيس مجلس النواب بما سيتم التوصل إليه خلال أسبوع.

"تبادل"

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
حزب الله عزي بشهداء انفجار عكار: لتشكل هذه المأساة دافعا لتشكيل ‏حكومة تكون المدخل للخروج من الأزمات
رئيس أركان الجيش يترأس مؤتمرا أمنيا لإتخاذ الإجراءات لحماية أبراج الطاقة الكهربائية
القاهرة تعزي الشعب اللبناني وتؤكد العمل على إعداد مساعدات طبية عاجلة لإرسالها
الرئيس تبون يزور المصابين في حرائق الغابات ويتعهد بتقديم الدعم اللازم لهم
لتشكيل حكومة بأسرع وقت ونقف إلى جانب لبنان بمختلف ظروفه
إمارة أفغانستان الاسلامية تعلن عدم نيتها دخول العاصمة كابل عن طريق القوة والقتال
الجهاد الاسلامي تعزي بضحايا حادثة عكار وتؤكد وقوفها الى جانب اللبنانيين
جولة لوزير الدفاع التركي على المنطقة الحدودية الشرقية مع إيران
القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني: طالبان لن تهاجم كابل
مقتل 10 أشخاص في هجوم بقنبلة يدوية في كراتشي
مسلحو طالبان يدخلون كابل من كافة الاتجاهات ويسيطرون على المعابر الحدودية البرية للبلاد
الدفاع المدني يسيطر على نيران انفجار عكار والجيش يوقف إبن صاحب قطعة الارض مكان الحادث
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الاقصى بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي
بوتين قلق من الكوارث الطبيعية ذات النطاق غير المسبوق في روسيا
عشرات الضحايا والجرحى في انفجار خزان بنزين في التليل العكارية
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 14-08-2021
الجزائر ..إخماد 19 حريق غابة بولاية سكيكدة
الحفاظ على استقرار وأمن الخليج الفارسي هو سياسة إيران المبدئية
برلماني ايراني يتوعد بطرد سفيري بريطانيا وروسيا إن لم يعتذرا
الجيش الايراني يعلن استعداده لاقامة مستشفيات ميدانية في خوزستان
هزيمة الصهاينة في "سيف القدس" ثمرة نصر تموز 2006
طالبان تهدد بالاستيلاء على كابول بالقوة إذا لم تحل المسائل العالقة بالحوار
سفن روسية تتجه نحو إيران للمشاركة في المنافسات العسكرية
على السعودية فك العقدة التي تحول دون العلاقات بين طهران والرياض
ناشط کویتي: السلطة الفلسطینیة شریك للمحتل في جرائمه الإرهابية
عراقجي: اميركا عرقلت اتفاقا للافراج عن 10 سجناء
السيد نصر الله: حزب الله اليوم هو أكبر الأحزاب اللبنانية وهذه إيجابية لكنها ترتّب مسؤوليات
رئيس الاتحاد العالمي لكرة القدم یهنئ نادي برسبوليس
اقامة مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية
طالبان تواصل التقدم وتصل إلى أبواب كابول والرئيس غني يدعو للتعبئة
پرطرفدارترین عناوین
الحلبوسي يعلن صرف مستحقات الفلاحين والمضي بزيادة أسعار شراء المحاصيل