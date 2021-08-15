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صالح: مسيحيو العراق وكل الشرق مكونٌ أصيل وإسهاماتهم بليغة الأثر في بناء مجتمعات المنطقة

استقبل رئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت في قصر السلام ببغداد، بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو وعدداً من القساوسة والكرادلة من دول المنطقة.
رمز الخبر: ۵۵۵۸۴
تأريخ النشر: 14 August 2021

صالح: مسيحيو العراق وكل الشرق مكونٌ أصيل وإسهاماتهم بليغة الأثر في بناء مجتمعات المنطقة

موقع تابناك الإخباري_وأكّد الرئيس برهم صالح أن مسيحيي العراق ومسيحيي الشرق مكوّنٌ أصيل في المنطقة، وقفوا إلى جنب إخوانهم من كل الطوائف لمواجهة شتى التحديات، وكانت إسهاماتهم التاريخية والحضارية بليغة الأثر وعميقة الجذور، وانصهرت في بناء مجتمعاتنا، وأنتجت تلك العادات والتقاليد والقيم الشرقية الأصيلة، مشيراً إلى أنه لا يمكن تصور الشرق بلا المسيحيين.

وأضاف صالح أن زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى العراق مثّلت رسالة تضامن إنسانية عميقة لبلد عانى من العنف والنزاعات، ويتطلع للمضي قدماً نحو إرساء أمنه واستقراره وسلامه، والحفاظ على تعايشه السلمي وحماية أطيافه ومكوناته المتنوعة.

من جانبه، عبّر الكاردينال مار لويس ساكو عن عميق شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، لمتابعته ودعمه المتواصل للمسيحيين، ومساهمته في حلّ العديد من المسائل والعراقيل التي واجهتهم خلال السنوات الماضية، ودوره في إرساء التعايش المجتمعي بين جميع مكونات الشعب.

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صالح: مسيحيو العراق وكل الشرق مكونٌ أصيل وإسهاماتهم بليغة الأثر في بناء مجتمعات المنطقة
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