السودان.. سد النهضة والمطالبة بإصلاح الجيش أبرز ملفات الخرطوم في تموز/يوليو المنصرم

طغى ملف سد النهضة على السياسة الخارجية للسودان خلال شهر تموز/ يوليو المنصرم، فيما لا تزال التحديات الامنية والسياسية تفرض نفسها مع إمساك الجيش السوداني بالسلطة في الخرطوم.

موقع تابناك الإخباري_ولم يتقدم ملف إرساء السلام في السودان، إلا أنه فرض نفسه بقوة على التطورات المحلية، مع تصاعد المطالب بإصلاح مؤسسة الجيش، الذي لايزال يصر على قدرته على فرض السلام مع الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا.

وفيما يلي خط زمني لأحداث السودان خلال شهر تموز/ يوليو 2021:

6 تموز/ يوليو 2021

O تاجيل جلسة محاكمة البشير أسبوعا لتغيب هيئة الاتهام عن حضور جلسة اليوم

طالب محامو الدفاع عن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير وسائر المتهمين في قضية مدبري انقلاب عام 1989 بشطب الدعوي الجنائية في مواجهة جميع المتهمين ووقف اجراءاتها مع حفظها. في ذات الوقت تغيبت كامل هيئة الإتهام في القضية للمرة الثانية على التوالي من الحضور لجلسة المحكمة دون مبرر. من جهتها قررت المحكمة رفع جلستها لأخرى حددتها يوم الثلاثاء القادم للفصل في جميع طلبات الدفاع المتعلقة بشطب الدعوي الجنائية في مواجهة جميع المتهمين وحفظ الإجراءات فيها او الإفراج عن المتهمين بالضمانة العادية.

7 تموز/ يوليو 2021

O المجلس الأعلى للسلام يستعرض موقف المفاوضات مع الحركة الشعبية برئاسة البرهان

عقد المجلس الأعلى للسلام برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، بالقصر الجمهوري الاربعاء، عرضا من عضو مجلس السيادة رئيس وفد الحكومة للتفاوض مع الحركة الشعبية شمال شمس الدين كباشي حول موقف العملية التفاوضية حتى إنتهاء الجولة الأولى.

8 تموز/ يوليو 2021

O حمدوك يبحث مع وفد سفارة جنوب السودان سبل التعاون بين البلدين

استقبل رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي عبد الله حمدوك بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء وفد سفارة جمهورية جنوب السودان لدى الخرطوم برئاسة القائم بالأعمال رئيس البعثة كاو نجاك مابار. وبحث اللقاء تعزيز سبل التعاون بين السودان وجمهورية جنوب السودان في المجالات المختلفة.

10 تموز/ يوليو 2021

O الجيش السوداني يصدر بيانا ردا على المطالبات بإصلاحه ثم يسحبه

أصدر الجيش السوداني بيانا شديد اللهجة انتقد فيه المطالبين بإصلاح المؤسسة العسكرية، لكنه سحبه في وقت لاحق. وعلى صفحته في فيسبوك، شن الجيش هجوما على المطالبات الداعية إلى إصلاحات جوهرية في المؤسسة العسكرية، معتبرا إياها إضعافا لأكبر مؤسسة وطنية. وأضاف البيان أن هذه المطالبات تحاول إظهار الجيش وكأن أركانه قد تهاوت، وتصدعت أسسه، وأنه غير قادر على التصدي للتحديات. ونفى البيان وجود أية تعقيدات تحول دون إتمام عملية السلام، ودمج الحركات بالمؤسسة العسكرية. واتهم البيان جهات سودانية لم يسمها بالسعي إلى زرع الفتنة بين الجيش والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا.

وفي وقت لاحق سحب الجيش البيان من صفحته على فيسبوك.

يشار إلى أن الجيش السوداني يواجه منذ فترة تمردا مسلحا في أكثر من منطقة بالبلاد. وفي أبريل/نيسان 2019، أطاح الجيش السوداني بالرئيس عمر البشير وأعلن عن مرحلة انتقالية تديرها حكومة مناصفة بين المدنيين والعسكريين. وحاليا يحشد الجيش قواته على الحدود مع إثيوبيا في ظل توتر العلاقات بين البلدين.

ويواجه الجيش انتقادات قوية بعد تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي وفي ظل استمرار الأزمة الاقتصادية بالسودان.

13 تموز/ يوليو 2021

O رئيس مجلس السيادة الإنتقالي يشيد بدور الصين الكبير في تقوية العلاقات بين البلدين

أشاد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي عبدالفتاح البرهان، بتميز العلاقات السودانية الصينية، لافتاً إلى الدور الكبير الذي ظلت تضطلع به الصين لدفع وتقوية العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات.

O رئيس مجلس السيادة الإنتقالي يترأس اجتماع الامن والدفاع

عقد مجلس الأمن والدفاع بالقصر الجمهوري، برئاسة رئيس مجلس السيادة الإنتقالي عبد الفتاح البرهان، جلسة طارئة ناقش خلالها قضايا هامة وملحة تتعلق بالأمن والسلم المحلي والإقليمي في ظل تجدد ظاهرة العنف المجتمعي والتطورات في ملف سد النهضة. وأعرب المجلس عن أسفه للأحداث التي وقعت في شرق السودان وجنوب كردفان، مستعرضاً الأسباب والدوافع التي أدت إلى تجدد الصراعات القبلية، وتطرق المجلس الى المعالجات الآنية والحلول الجذرية.

18 تموز/ يوليو 2021

O وفد حكومي يصل مدينة بورتسودان لتهدئة الأوضاع: للبحث عن الحلول الجذرية لجميع قضايا الشرق

زار وفد حكومي وزاري مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني المهندس خالد عمر يوسف لبحث قضايا ومشاكل شرق السودان وتهدئة الاوضاع فيها، فيما اكد أهمية البحث عن الحلول الجذرية لجميع قضايا الشرق.

20 تموز/ يوليو 2021

O البرهان يدعو للوحدة الوطنية ونبذ "الجهوية والعصبية‎‎"

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، إن مجابهة التحديات والمخاطر التي تواجه بلاده تتطلب تحقيق الوحدة الوطنية ونبذ "الجهوية والعصبية". وأضاف أن "مجابهة التحديات والمخاطر تتطلب جمع الصف الوطني والنظر إلى المصالح العليا ومطلوبات التحول الديمقراطي".

28 تموز/ يوليو 2021

O مباحثات لعودة بنك الصادرات والواردات الأفريقي للعمل في السودان

التقى رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير بنديكت أوراما، بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم ومحافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين. وبحث اللقاء الذي جرى بمكتب حمدوك برئاسة مجلس الوزراء امس الثلاثاء، أوجه التعاون بين السودان والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير في إطار التحول الاقتصادي وانفتاح السودان على العالم.

29 تموز/ يوليو 2021

O وزير الري: سد النهضة يشكل تهديدا لنصف سكان السودان

أعلن وزير الري السوداني، ياسر عباس أن سد النهضة يشكل تهديدا لنصف سكان السودان، ما لم يتم التوصل لاتفاق ملزم بشأن السد. وقال عباس في مؤتمر صحفي، إنه يجب وضع اتفاق بشأن تبادل المعلومات مع إثيوبيا حول سد النهضة ليتم تشغيل سد الروصيرص بشكل آمن.

Oرئيس مجلس السيادة يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام

التقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسة وبناء السلام روز ماري ديكارلو، بحضور رئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس. وأكدت ديكارلو في تصريح صحفي عقب اللقاء، إلتزام الأمم المتحدة بدعم السودان خلال الفترة الإنتقالية، مضيفة ان السودان يمثل اولوية من أولويات الأمم المتحدة.

30 تموز/ يوليو 2021

O وزير الخارجية الجزائري يصل إلى الخرطوم ويجري محادثات مع مسؤولين سودانيين

وصل وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة إلى الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومين حاملا رسالة إلى رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.