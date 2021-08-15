الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 14-08-2021

*أولاً: أحداث

-القناة 12: إصابة 14 إسرائيليًا تم تطعيمهم بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا، اثنان منهم تم إدخالهم إلى المستشفى.

-هآرتس: الصين تشن هجومًا إلكترونيًا "سايبر" على عشرات المواقع الإسرائيلية، بما في ذلك مواقع حكومية وشركات ملاحة وسفن، واتصالات ومؤسسات أمنية وأكاديمية، وشركات تكنولوجيا معلومات.

-معاريف: إسرائيل هاجمت 14 سفينة إيرانية في أقل من 3 سنوات.

-الاعلام العبري: حماس تهدد بحرب استنزاف طويلة الأمد في معركة صعبة ضد إسرائيل.‌‌

-الملحق الاقتصادي لهآرتس: مسؤولون كبار في الجيش سرقوا عشرات المليارات من (الشواقل) من خزائن الدولة.

-موقع والّاه: توقف حركة الحافلات بين معاليه أدوميم والقدس، بعد 6 عمليات رشق حجارة نفذها شبان فلسطينيين من شرق القدس خلفت إصابة عدة مستوطنين بجروح.

-الاعلام العبري: يجري التحقيق بـ 25 حريقا اندلعوا في غلاف قطاع غزة.

-قناة كان: اندلاع حرائق بالقرب من خطوط السكك الحديدية بين مستوطنتي تكوما وسعد في غلاف غزة.

*ثانيًا: مواقف وآراء

- قناة كان: الأمين العام لحزب الله (السيد) حسن نصر الله يشرح مطولًا أنه بفضل حزب الله لم تحصل غارة إسرائيلية على هدف في الأراضي اللبنانية، على مدى 15 عامًا منذ حرب لبنان الثانية. هو يعلم أن "إسرائيل" تخشى الحرب معه.

-بينت حول أحداث لبنان: إيران وحزب الله يُوتران الحدود الشمالية، ويجب على دولة لبنان والجيش تحمل المسؤولية.

- رئيس إحدى مستعمرات الشمال: 75 منزلا فقط بها محميات من الصواريخ من اصل 300 وبعض المحميات من الستينيات والوصول اليها صعب.

-رئيس أركان الجيش السابق: 100 ألف صاروخ موجه نحو إسرائيل حزب الله وحماس يدركون ما يفعلون.

- الاعلام الاسرائيلي: المسؤولون الإسرائيليون أرادوا التحدث مع رئيس "السي آي أي" عن إيران لكنه تحدث كثيراً عن الفلسطينيين وعن عدم التخلي عن محاولة الاتفاق مع إيران.

-اعلام العدو: وزير الخارجية الصهيوني: لا أدعم الاتفاق النووي الإيراني لكنني قلتها وأقولها مجددًا ليس ثمة خطة بديلة.

-اعلام العدو: الجيش: (سُمح بالنشر) خطة "مترو حماس" لتدمير الأنفاق فوق رؤوس مقاتليها فشلت في حينها.

-معاريف: يجب على الجيش الإستعداد لمواجهة مرتبطة بــ عدة جبهات إيران، غزة ولبنان.

*ثالثًا: إجراءات

-موقع كلكالست: رجل الأعمال الإماراتي "محمد العبار" قدم مساعدات للأسر الإسرائيلية الفقيرة بأموال قُدرت بنحو 170 مليون دولار.

-معاريف: سعت المستويات العسكرية والسياسية إلى شرح قرار عدم الرد هذه المرة للجمهور الإسرائيلي بشكل خاص عبر القول: أن حزب الله أطلق الصواريخ نحو مناطق مفتوحة.

-الاعلام الاسرائيلي: "إسرائيل" والبحرين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون ضد إيران.

-قناة كان: تكرر حالات الإغماء بين الجنود خلال مراسم عسكرية بسبب الحر استدعى اصدار تعليمات جديدة لاقامة حفلات تبادل المناصب بعد السادسة مساءً.

-يديعوت: لجنة التخطيط العليا للبناء التابعة للإدارة المدنية ستصادق الاسبوع القادم على بناء 2200 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية والقدس.

-يديعوت: تولى اللواء يهودا فوكس منصب قائد القيادة المركزية، بدلاً من اللواء تامير يادعي، الذي عين قائداً لذراع البر.

الإعداد:موقع تابناك الإخباري