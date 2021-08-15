حماس : للبقاء على الاستعدادت لمواجهة الاعتداءات الصهيونية وحماية القدس

أكد المتحدث بإسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن "الاعتداء المتواصل على أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وتحديدا في الحرم الابراهيمي يعكس همجية الاحتلال في التعامل مع ابناء شعبنا الفلسطيني".

ولفت القانوع في تصريح لموقع تابناك للأخبار أن "المطلوب من أبناء شعبنا الفلسطيني سيما في القدس المحتلة، الابقاء على حالة الاستعداد أمام العدو الصهويني والرباط في ساحات الحرم الابراهيمي وحمايته من الاعتداءات".

وأكد أنه ليس أمام الشعب الفلسطيني سوى تصعيد المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي.

*حماس :اقرار الاحتلال بفشله في سيف القدس يدل على قوة المقاومة وتنامي قدراتها

رأى المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع "أن اقرار الاحتلال بفشله في معركة سيف القدس يدل على قوة المقاومة وتنامي قدراتها".

وفي تصريح لموقع تابناك للاخبار، قال القانوع، "إن اقرار الاحتلال وقادته العسكريين ومؤسساته بفشله في مواجهة المقاومة الفلسطينية واخفاقاته في معركة سيف القدس، يدل على قدرة المقاومة وامكانياتها المتقدمة في مواجهة الاحتلال وكشف خبايا اهدافه الخبيثة، كما ويثبت قدرة الردع لدى المقاومة".