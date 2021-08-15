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تركيا..ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 44 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي تتعرض لها ثلاث ولايات غرب البحر الأسود، شمالي تركيا، منذ 11 من آب، إلى 44 قتيلًا، وفق آخر إحصائيات إدارة الكوارث والطوارئ التركية.
رمز الخبر: ۵۵۵۷۵
تأريخ النشر: 14 August 2021

تركيا..ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 44 شخصا

موقع تابناك الإخباري_وتوزع الضحايا على الولايات الثلاثة، بـ36 قتيلًا في ولاية كاستمونو، أكثر الولايات تضررًا، و7 قتلى في ولاية سينوب، وقتيل واحد في ولاية بارتين، بالإضافة إلى إصابة تسعة مواطنين بجروح يتلقون إثرها العلاج في المستشفيات التركية.

ومن المتوقع أن يشهد الساحل الغربي للبحر الأسود هطول زخات مطرية خفيفة وعواصف رعدية في منطقتي بوزقوت التابعة لولاية كاستمونو، وولاية سينوب.

وتتواصل جهود البحث عن مفقودين في قرية أولوس أكورينسوكولار التابعة لولاية بارتين المتضررة جراء الفيضانات.

وأُجلي أكثر من 2200 شخص من منازلهم المتضررة في المناطق التي شملها الفيضان، كما جرى تخصيص غرف لإيواء المتضررين ضمن سكن الطلاب في كاستمونو، وسينوب، وبارتين، كما تسببت شدة الفيضانات في انقطاع الكهرباء عن نحو 200 قرية تركية ضمن الولايات المتضررة.

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