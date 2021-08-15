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وزارة الصحة: قرابة 30 ألف إصابة و466 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 29 ألفا و700 إصابة و466 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغت اكثر من 18 مليونا و581 ألف جرعة.
رمز الخبر: ۵۵۵۷۳
تأريخ النشر: 14 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 29 ألفا و700 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 4 ملايين و 389 ألفا و 85 إصابة مؤكدة.

واضافت: ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 4154 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واوضحت ان 7252 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 3 ملايين و 700 ألفا و 828 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن. واشار الى تسجيل 466 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 97208 حالة وفاة.

وتلقى حتى اليوم 14.767.598 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 3.813.628 شخصا الجرعة الثانية، وبلغ العدد الإجمالي للقاحات 18.581.226 جرعة.

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