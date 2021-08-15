أزمة رغيف وتوقف بعض الأفران عن العمل بسبب فقدان المازوت

يشهد عدد من الافران الكبرى في مختلف المناطق اللبنانية، التي لا يزال يتوفر فيها رغيف الخبز، زحمة مواطنين الذين يصطفون في طوابير للحصول على ربطات الخبز، وذلك بعدما استفحلت أزمة المازوت وشح المادة ما أثّر سلبًا على مجمل القطاعات، مع الحديث عن توقف الافران في حال عدم تمكنها تأمين مادة المازوت.

موقع تابناك الإخباري_وبذلك ينضم طابور الرغيف الى طوابير الأزمات المتلاحقة التي يصطفّ بها المواطن في كل يوم.

وتشهد أفران لبنان زحمة خانقة غير مسبوقة بسبب انقطاع مادة الخبز من الأسواق ويمتنع عدد من الأفران عن التوزيع للمحلات التجارية بحجة عدم توفر المازوت ما دفع المواطنين للاصطفاف طوابير من أجل الحصول الى ربطة خبز.

هذا وقررت بعض الأفران في الجنوب ومناطق أخرى التوقف عن إنتاج الخبز إلى أجل غير مسمى.

وحددت أفران أخرى عملية البيع بربطة خبز واحدة لكل مستهلك مهما كان حجم وعدد افراد عائلته، ما تسبب بامتداد الصفوف بعشرات الأمتار امام الأفران.