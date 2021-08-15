النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۹مشاهدات
‍ پ

جونسون يعد بـ"عدم إدارة الظهر لأفغانستان" بوجه تقدم طالبان

تعهد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، "بعدم إدارة الظهر لأفغانستان" التي تواجه تقدم طالبان، داعياً الدول الغربية إلى العمل مع كابل، لتجنب "أن تصبح البلاد مجدداً تربة خصبة للإرهاب".
رمز الخبر: ۵۵۵۷۰
تأريخ النشر: 14 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وأعلن جونسون في تصريح صحفي امس الجمعة، إثر اجتماع أزمة حكومي، أن بلاده لا تبحث التدخل العسكري في أفغانستان في الوقت الراهن. وقال: "أعتقد أن فكرة الحل العسكري لا يتم النظر فيها الآن".

وأضاف ردا على سؤال حول إمكانية عودة الجيش البريطاني إلى أفغانستان: "يجب على المرء أن يكون واقعيا بشأن قدرة بريطانيا أو أي قوة أخرى على استخدام التدخل العسكري".

وكشف رئيس وزراء بريطانيا أن بلاده تعتزم "ممارسة الضغط" عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية.

وتابع: "ما يمكننا فعله هو العمل مع شركائنا في المنطقة وحول العالم الذين يشاركوننا الاهتمام بضمان ألا تصبح أفغانستان بؤرة للإرهاب مرة أخرى".

واردف: "ما علينا القيام به الآن هو عدم إدارة الظهر لأفغانستان بل مواصلة العمل بوصفنا عضواً في مجلس الأمن الدولي مع شركائنا، لنتأكد من أن حكومة كابل لن تدع البلاد تصبح مجدداً تربة للإرهاب".

وشدد على أن "لندن تنوي استخدام النفوذ الدبلوماسي والسياسي لهذا الغرض وفي الوقت ذاته، تبذل جهودها لإجلاء المواطنين البريطانيين والموظفين الأفغان في المنظمات البريطانية وسط تدهور الأوضاع في البلاد".

من جهتها، قالت وزارة الدفاع البريطانية الخميس إنها "سترسل حوالي 600 جندي إلى أفغانستان للمساعدة في إجلاء الرعايا البريطانيين والمتخصصين الأفغان العاملين معهم".        

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
صالح: مسيحيو العراق وكل الشرق مكونٌ أصيل وإسهاماتهم بليغة الأثر في بناء مجتمعات المنطقة
السودان.. سد النهضة والمطالبة بإصلاح الجيش أبرز ملفات الخرطوم في تموز/يوليو المنصرم
حزب الله: رفع حاكم مصرف لبنان الدعم عن المحروقات أمر خاطئ ومستبد
عملية أمنية واسعة في الطارمية شمال بغداد لملاحقة عناصر داعش الارهابي
الكاظمي يؤكد أهمية عمل رجال الدين والقيادات الاجتماعية في حفظ سمة التنوع في المجتمع العراقي
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 14-08-2021
حماس : للبقاء على الاستعدادت لمواجهة الاعتداءات الصهيونية وحماية القدس
"يسقط الاعتقال الإداري".. وقفة تضامنية لقوى وفصائل دعما للأسرى في سجون الاحتلال
اجتماع أمني في مزار شريف يؤكد على قتال طالبان حتى النهاية
تركيا..ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 44 شخصا
14 آب 2006.. يوم انتصر لبنان ورسمت معادلات جديدة
وزارة الصحة: قرابة 30 ألف إصابة و466 وفاة جديدة بكورونا
صاعقة رعدية تتسبب في نفوق 550 رأسا من الأغنام
أزمة رغيف وتوقف بعض الأفران عن العمل بسبب فقدان المازوت
جونسون يعد بـ"عدم إدارة الظهر لأفغانستان" بوجه تقدم طالبان
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 14-08-2021
الجزائر ..إخماد 19 حريق غابة بولاية سكيكدة
الحفاظ على استقرار وأمن الخليج الفارسي هو سياسة إيران المبدئية
ناشط کویتي: السلطة الفلسطینیة شریك للمحتل في جرائمه الإرهابية
برلماني ايراني يتوعد بطرد سفيري بريطانيا وروسيا إن لم يعتذرا
هزيمة الصهاينة في "سيف القدس" ثمرة نصر تموز 2006
طالبان تهدد بالاستيلاء على كابول بالقوة إذا لم تحل المسائل العالقة بالحوار
الجيش الايراني يعلن استعداده لاقامة مستشفيات ميدانية في خوزستان
سفن روسية تتجه نحو إيران للمشاركة في المنافسات العسكرية
على السعودية فك العقدة التي تحول دون العلاقات بين طهران والرياض
اقامة مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية
عراقجي: اميركا عرقلت اتفاقا للافراج عن 10 سجناء
السيد نصر الله: حزب الله اليوم هو أكبر الأحزاب اللبنانية وهذه إيجابية لكنها ترتّب مسؤوليات
رئيس الاتحاد العالمي لكرة القدم یهنئ نادي برسبوليس
طالبان تواصل التقدم وتصل إلى أبواب كابول والرئيس غني يدعو للتعبئة
پرطرفدارترین عناوین
الحلبوسي يعلن صرف مستحقات الفلاحين والمضي بزيادة أسعار شراء المحاصيل