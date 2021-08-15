الدنمارك..الحكومة تعلن إغلاق سفارتها في كابل وإجلاء موظفيها

أعلنت الدنمارك أنها تعتزم إغلاق سفارتها في كابل مؤقتا وإجلاء موظفيها، على خلفية استمرار تقدم حركة "طالبان" في أراضي أفغانستان.

موقع تابناك الإخباري_وأكد وزير الخارجية الدنماركي، جيبي كوفود، في تصريح صحفي امس الجمعة أن حكومة كوبنهاغن تتخذ هذه الخطوة بسبب تدهور الوضع الأمني في أفغانستان.

فيما قالت وزيرة الخارجية النرويجية، إين إريكسن سوريد، الجمعة، إن النرويج ستغلق سفارتها في كابل وستجلي دبلوماسيها وموظفيها المحليين وعائلاتهم.

وبدوره، اوضح وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن برلين ستخفض عدد موظفي سفارتها في كابل إلى الحد الأدنى وتعزز الإجراءات الأمنية في مقر السفارة، على خطى الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

وأشار ماس أيضا إلى أن السلطات الألمانية قررت أيضا الاستعجال في تسيير رحلات الشارتر المخصصة لإجلاء موظفي سفارتها والأفغان المتعاونين مع حكومة برلين من البلاد والتي كانت مقررة أصلا في أواخر أغسطس الجاري.

ولفت ماس إلى أن إعداد الوثائق اللازمة للمواطنين الأفغان الذين يطالهم هذا البرنامج والذين لم يحصلوا بعد على تأشيرات سيستكمل في الأراضي الألمانية بهدف تسريع هذه العملية.

من ناحية أخرى؛ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الخميس أنها سترسل 3 آلاف جندي إضافيين في مهمة مؤقتة لأفغانستان للمساهمة في تأمين سحب أعضاء البعثة الدبلوماسية الأمريكية من السفارة الأمريكية في كابول.

ويأتي ذلك على خلفية "زحف عسكري" سريع أحكمت "طالبان" خلاله سيطرتها على مراكز 18 على الأقل من الولايات الأفغانية خلال الأيام الأخيرة.