النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۴مشاهدات
‍ پ

البنتاغون: قلقون من سرعة تحرك طالبان وطلائع المارينز تصل كابول

أعربت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أمس الجمعة، عن قلقها من سرعة تحرك طالبان وسيطرتها على مناطق في أفغانستان، وفق المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي.
رمز الخبر: ۵۵۵۶۲
تأريخ النشر: 14 August 2021

موقع تابناك الإخباري_أعلن كيربي، في مؤتمر صحفي، وصول أوائل عناصر مشاة البحرية الأميركية "المارينز" إلى كابول، وقال إنه "يتوقّع وصول غالبية العناصر الثلاثة آلاف بحلول نهاية الأسبوع".

وأعلن البنتاغون أن القوات الأميركية التي أرسلت إلى كابول لإجلاء الدبلوماسيين في خضم التقدّم الميداني السريع لطالبان تصل بغالبيتها بحلول الأحد.

وأوضح كيربي "لا زلنا ندعم القوات الحكومة الأفغانية ونعمل على أن لا يكون هناك تهديد من أفغانستان"، مؤكدا أن القوات الحكومية الأفغانية "لديها القدرة لصنع الفارق على الأرض".

وتقدم القوات القوات الأميركية الدعم للسفارة الأميركية في كابول، وفق كيربي، مضيفا "سنراقب الوضع الأمني في أفغانستان بشكل يومي".

واستولت طالبان، الجمعة، على مدينة بولي علم عاصمة ولاية لوغار الواقعة على بعد 50 كيلومترا فقط جنوب كابول وباتت تسيطر على حوالي نصف عواصم الولايات الأفغانية. وقد سقطت جميعها في أقل من ثمانية أيام.

جاء ذلك بعدما سيطر مقاتلو الحركة، الجمعة، على لشكركاه عاصمة ولاية هلمند في جنوب البلاد، بعد ساعات قليلة على سقوط قندهار ثاني مدن البلاد على بعد 150 كيلومترا إلى الشرق منها.

وأصبح الجزء الأكبر من شمال البلاد وغربها وجنوبها تحت سيطرة مقاتلي الحركة. ولا تزال كابل ومزار شريف، كبرى مدن الشمال، وجلال أباد (شرق) هي المدن الكبرى الثلاث تحت سيطرة الحكومة.

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
صالح: مسيحيو العراق وكل الشرق مكونٌ أصيل وإسهاماتهم بليغة الأثر في بناء مجتمعات المنطقة
السودان.. سد النهضة والمطالبة بإصلاح الجيش أبرز ملفات الخرطوم في تموز/يوليو المنصرم
حزب الله: رفع حاكم مصرف لبنان الدعم عن المحروقات أمر خاطئ ومستبد
عملية أمنية واسعة في الطارمية شمال بغداد لملاحقة عناصر داعش الارهابي
الكاظمي يؤكد أهمية عمل رجال الدين والقيادات الاجتماعية في حفظ سمة التنوع في المجتمع العراقي
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 14-08-2021
حماس : للبقاء على الاستعدادت لمواجهة الاعتداءات الصهيونية وحماية القدس
"يسقط الاعتقال الإداري".. وقفة تضامنية لقوى وفصائل دعما للأسرى في سجون الاحتلال
اجتماع أمني في مزار شريف يؤكد على قتال طالبان حتى النهاية
تركيا..ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 44 شخصا
14 آب 2006.. يوم انتصر لبنان ورسمت معادلات جديدة
وزارة الصحة: قرابة 30 ألف إصابة و466 وفاة جديدة بكورونا
صاعقة رعدية تتسبب في نفوق 550 رأسا من الأغنام
أزمة رغيف وتوقف بعض الأفران عن العمل بسبب فقدان المازوت
جونسون يعد بـ"عدم إدارة الظهر لأفغانستان" بوجه تقدم طالبان
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 14-08-2021
الجزائر ..إخماد 19 حريق غابة بولاية سكيكدة
الحفاظ على استقرار وأمن الخليج الفارسي هو سياسة إيران المبدئية
ناشط کویتي: السلطة الفلسطینیة شریك للمحتل في جرائمه الإرهابية
برلماني ايراني يتوعد بطرد سفيري بريطانيا وروسيا إن لم يعتذرا
هزيمة الصهاينة في "سيف القدس" ثمرة نصر تموز 2006
طالبان تهدد بالاستيلاء على كابول بالقوة إذا لم تحل المسائل العالقة بالحوار
الجيش الايراني يعلن استعداده لاقامة مستشفيات ميدانية في خوزستان
سفن روسية تتجه نحو إيران للمشاركة في المنافسات العسكرية
على السعودية فك العقدة التي تحول دون العلاقات بين طهران والرياض
اقامة مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية
عراقجي: اميركا عرقلت اتفاقا للافراج عن 10 سجناء
السيد نصر الله: حزب الله اليوم هو أكبر الأحزاب اللبنانية وهذه إيجابية لكنها ترتّب مسؤوليات
رئيس الاتحاد العالمي لكرة القدم یهنئ نادي برسبوليس
طالبان تواصل التقدم وتصل إلى أبواب كابول والرئيس غني يدعو للتعبئة
پرطرفدارترین عناوین
الحلبوسي يعلن صرف مستحقات الفلاحين والمضي بزيادة أسعار شراء المحاصيل