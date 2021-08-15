البنتاغون: قلقون من سرعة تحرك طالبان وطلائع المارينز تصل كابول

أعربت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أمس الجمعة، عن قلقها من سرعة تحرك طالبان وسيطرتها على مناطق في أفغانستان، وفق المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي.

موقع تابناك الإخباري_أعلن كيربي، في مؤتمر صحفي، وصول أوائل عناصر مشاة البحرية الأميركية "المارينز" إلى كابول، وقال إنه "يتوقّع وصول غالبية العناصر الثلاثة آلاف بحلول نهاية الأسبوع".

وأعلن البنتاغون أن القوات الأميركية التي أرسلت إلى كابول لإجلاء الدبلوماسيين في خضم التقدّم الميداني السريع لطالبان تصل بغالبيتها بحلول الأحد.

وأوضح كيربي "لا زلنا ندعم القوات الحكومة الأفغانية ونعمل على أن لا يكون هناك تهديد من أفغانستان"، مؤكدا أن القوات الحكومية الأفغانية "لديها القدرة لصنع الفارق على الأرض".

وتقدم القوات القوات الأميركية الدعم للسفارة الأميركية في كابول، وفق كيربي، مضيفا "سنراقب الوضع الأمني في أفغانستان بشكل يومي".

واستولت طالبان، الجمعة، على مدينة بولي علم عاصمة ولاية لوغار الواقعة على بعد 50 كيلومترا فقط جنوب كابول وباتت تسيطر على حوالي نصف عواصم الولايات الأفغانية. وقد سقطت جميعها في أقل من ثمانية أيام.

جاء ذلك بعدما سيطر مقاتلو الحركة، الجمعة، على لشكركاه عاصمة ولاية هلمند في جنوب البلاد، بعد ساعات قليلة على سقوط قندهار ثاني مدن البلاد على بعد 150 كيلومترا إلى الشرق منها.

وأصبح الجزء الأكبر من شمال البلاد وغربها وجنوبها تحت سيطرة مقاتلي الحركة. ولا تزال كابل ومزار شريف، كبرى مدن الشمال، وجلال أباد (شرق) هي المدن الكبرى الثلاث تحت سيطرة الحكومة.