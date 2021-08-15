برلماني ايراني يتوعد بطرد سفيري بريطانيا وروسيا إن لم يعتذرا

يجب على كلا السفيرين تقديم الاعتذار فورًا لإيران حكومة وشعبا جراء هذا العمل المسيء ، وإلا فإن النواب سيصدرون قرارا حازما.

ندد مساعد رئيس تكتل الثورة الاسلامية في البرلمان الايراني محمد رضا ميرتاج الديني بتصرف سفيري بريطانيا وروسيا لدى طهران وتوعد بطردهما إن لم يعتذرا لايران حكومة وشعباً.

وورد في رسالة مساعد رئيس لجنة التخطيط والميزانية والحسابات ونائب رئيس تكتل الثورة الإسلامية في مجلس الشورى الاسلامي النائب محمد رضا ميرتاج الديني تنديده بشدة جراء تصرف سفيري روسيا وبريطانيا ووصفه بالسخيف والمسيء والمثير للجدل.

وعدّ الصورة المشتركة للسفيرين الروسي والبريطاني في طهران وإعادة رسم الصورة الشهيرة لستالين وتشرشل وروزفلت في مؤتمر طهران إبان الحرب العالمية الثانية بمثابة عمل مناهض للدبلوماسية.

وشدد: يجب على كلا السفيرين تقديم الاعتذار فورًا لإيران حكومة وشعبا جراء هذا العمل المسيء ، وإلا فإن النواب سيصدرون قرارا حازما.

ونوه الى أن الشعب الإيراني العظيم أثبت أنه لا يمازح أحداً مطلقاً حول كرامة بلده واستقلاله.

وشدد على طرد السفيرين إن لم يقوما بتقديم اعتذار رسمي للشعب الإيراني الشامخ.