رئيس الاتحاد العالمي لكرة القدم یهنئ نادي برسبوليس

"اغتنم هذه الفرصة لأتقدم بخالص التهنئة لفريق برسيبوليس الذي فاز بالبطولة للمرة الخامسة على التوالي".

بعث رئيس الاتحاد العالمي لكرة القدم رسالة التهنئة إلى رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم هنأ فيها نادي برسبوليس على فوزه ببطولة الدوري الممتاز.

وعقب بطولة فريق برسبوليس في الموسم العشرين من الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم شكر رئيس الاتحاد العالمي لكرة القدم جميع المعنيين والمشجعين بهذا النادي وهنأهم.

وكتب "جيوفاني إنفانتينو" في رسالته إلى شهاب الدين عزيزي خادم: "اغتنم هذه الفرصة لأتقدم بخالص التهنئة لفريق برسيبوليس الذي فاز بالبطولة للمرة الخامسة على التوالي".

و اضاف أود نيابة عن عائلة كرة القدم الكبيرة أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر نادي بيرسيبوليس والاتحاد الإيراني لكرة القدم لمساهمتهما في نشر رسالة ايجابية لكرة القدم.