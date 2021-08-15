عراقجي: اميركا عرقلت اتفاقا للافراج عن 10 سجناء

ان آشوري و 9 آخرين قد اصبحوا رهينة من قبل اميركا لاغراض سياسية. آمل ان تشرحوا هذه القضية لشعبكم.

صرح مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي بانه تم التوصل قبل عدة اسابيع الى اتفاق للافراج عن 10 سجناء الا ان اميركا عرقلت ذلك.

وكتب عراقجي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الجمعة مخاطبا وزير الخارجية البريطاني: السيد دومينيك روب؛ انك تعلم قبل اي شخص آخر بانه تم الاتفاق على الافراج عن 10 سجناء –من ضمنهم انوشة آشوري- قبل عدة اسابيع الا ان اصدقاءكم في واشنطن عرقلوا ذلك.

واضاف: ان آشوري و 9 آخرين قد اصبحوا رهينة من قبل اميركا لاغراض سياسية. آمل ان تشرحوا هذه القضية لشعبكم.

وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك روب قد طرح اخيرا بعض المزاعم، داعيا الى الافراج عن انوشة آشوري وسائر السجناء مزدوجي الجنسية المعتقلين لاسباب امنية في ايران.