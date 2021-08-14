الجزائر ..إخماد 19 حريق غابة بولاية سكيكدة

أفادت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة أن فرق التدخل تمكنت، حتى منتصف ليلة البارحة من إخماد 19 حريق غابة، بينما تجري الجهود المشتركة الآن لإخماد ثلاثة أخرى.

موقع تابناك الإخباري_وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح عبر صفحتها على الفيسبوك، أن إخماد السنة النيران الملتهبة تجري حاليا بمنطقة المطمر بدائرة الحدائق، حيث يشارك في عمليات الإطفاء الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية والوحدة الرئيسية والوحدة الثانوية سكيكدة والوحدة الثانوية رمضان جمال ووحدة قطاع الميناء للحماية المدنية لولاية سكيكدة.

وقد سخرت لهذه العملية أربع سيارات إسعاف وستة أخرى للربط و16 شاحنة إطفاء، بينما تم تسخير شاحنة إطفاء وثلاثة أعوان لإطفاء حريق منطقة عودية بدائرة أم الطوب وشاحنتي إطفاء وستة أعوان لإخماد حريق منطقة لمقاتل بدائرة أولاد عطية.