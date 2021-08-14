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الكاظمي يصدر توجيهات مشددة لحماية أبراج نقل الطاقة

أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، توجيهات مشددة لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية.
رمز الخبر: ۵۵۵۳۹
تأريخ النشر: 13 August 2021

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ،تلقتة "تابناك"، أن "القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعاً أمنياً طارئاً، للقيادات الأمنية والاستخبارية، بشأن استهداف أبراج الطاقة الكهربائية، ناقش فيه استهداف الجماعات التخريبية والإرهابية لأبراج الطاقة، ومراجعة الخطط الأمنية الموضوعة لحمايتها".

وشدّد الكاظمي على "ضرورة أن تضع القيادات الأمنية والاستخبارية خططاً جديدة لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، والحد من تكرار استهدافها؛ لما يشكله ذلك من تأثير كبير في تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي"، موجهاً "باستنفار القطعات الأمنية، والعسكرية، والاستخبارية كافة؛ لتأمين حماية الأبراج، وتعزيز أعداد القوات المكلفة بحماية أبراج الطاقة، وإعادة انتشارها تزامناً مع خطط حماية الزائرين في شهر محرم الحرام وتأمين الانتخابات المبكرة".

كما وجّه رئيس الوزراء " أيضاً بتشكيل خلية أزمة لمراقبة حماية الأبراج"، مشدداً على "أنه ستكون هناك مراجعة لوضع القيادات الأمنية التي ستخفق في أداء مهامها".

وقال الكاظمي مخاطباً القيادات الأمنية: إن "حماية الناس وكرامتهم والبنى التحتية واجبكم، وإن أي إخفاقات غير مقبولة وسيتم التعامل معها بحزم"، مؤكداً أن "هناك استنفاراً كاملاً في وزارة الكهرباء؛ لتزويد المواطنين بأفضل ساعات التجهيز".

وأضاف أن "إنتاج الكهرباء ارتفع إلى أعلى مستوى له، لكن هناك أيادي تخريبية وإرهابية، لا تريد للبلد الاستقرار وستتم ملاحقتهم والقصاص منهم".

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