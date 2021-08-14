النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۹مشاهدات
‍ پ

اجتماع لحلف الأطلسي لمناقشة الوضع في أفغانستان مع بسط طالبان سيطرتها على معظم أنحاء البلاد

يترأس الأمين العام لحلف شمال الاطلسي الجمعة ينس ستولتنبرغ اجتماعا لمبعوثي دول الحلف، بعد قرار الولايات المتحدة إجلاء دبلوماسييها ومواطنيها من أفغانستان.
رمز الخبر: ۵۵۵۳۵
تأريخ النشر: 13 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال أحد المسؤولين إن "عمليات الإجلاء" ستكون في صلب المناقشات مع الخيارات والتكيفات العسكرية المطلوبة للمضي قدما. وكانت واشنطن ولندن أعلنتا الخميس إرسال آلاف الجنود إلى كابول لإجلاء الدبلوماسيين والمواطنين في ظل التقدم السريع لطالبان نحو العاصمة الأفغانية.

وأضاف "يتعلق الأمر بتحديد من يفعل ماذا ومتى وكيف وما هو الدعم المقدم" للمضي قدما في هذه الخطوة.

وسيطرت طالبان على العديد من عواصم الولايات في هجوم خاطف منذ انسحاب قوات شمال حلف الأطلسي من البلاد على خلفية قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب.

وأمرت الولايات المتحدة وبريطانيا، القوتان الرئيسيتان في حلف شمال الأطلسي، بإرسال آلاف القوات إلى أفغانستان لإجلاء مواطنيهما.

وجاءت هذه التحركات فيما سيطر مقاتلو طالبان على قندهار، ثاني كبرى المدن في البلاد، مع بقاء العاصمة كابول وجيوب أخرى في أيدي الحكومة.

وفقدت الحكومة الآن فعليا السيطرة على معظم أنحاء البلاد بعد ثمانية أيام من الهجوم الذي شنته طالبان على المدن.

وأعلنت واشنطن ولندن مساء الخميس مساعيهما لسحب موظفي سفارتيهما ومواطنين آخرين بسرعة من العاصمة.

وقال المصدر "يراقب الحلف الوضع الأمني عن كثب" مضيفا أنه سيحافظ على وجوده الدبلوماسي في أفغانستان لكنه رفض إعطاء أي تفاصيل عن عدد موظفي حلف الأطلسي الذين ما زالوا في البلاد، لأسباب أمنية.


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الجزائر ..إخماد 19 حريق غابة بولاية سكيكدة
ارتفاع اسعار المحروقات.. وخبراء: عشوائية قرارات في ظل غياب رؤية اقتصادية
السيد الحكيم: لتشكيل حكومة قادرة على تحقيق تطلعات العراقيين.. وسنبقى أوفياء لمشروعنا
الرئيس عون: حاكم المركزي مصر على موقفه رغم القوانين والقرارات
رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان يرفض دعوة الرئيس عون لعقد جلسة للحكومة
الكاظمي يصدر توجيهات مشددة لحماية أبراج نقل الطاقة
سعيد يشهد توقيع اتفاقية مع روسيا لإرسال أول رائدة فضاء تونسية إلى المحطة الفضائية الدولية
بعد الحرائق الهائلة.. 27 قتيلاً جراء فيضانات على شواطئ البحر الأسود
رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري: تحرك تصعيدي ما لم يتم تطبيق خطة النقل البري
اجتماع لحلف الأطلسي لمناقشة الوضع في أفغانستان مع بسط طالبان سيطرتها على معظم أنحاء البلاد
مجلس عزاء حسيني في مقام السيدة رقية (ع)
لافروف: عقد جلسة لمجلس الأمن حول أفغانستان سيكون مفيدا إذا كانت بداية لمفاوضات فعلية
الشيخ نعيم قاسم: رد الحزب على العدو أظهر تأييداً واسعاً للمقاومة
وصول طائرات "كانداير" الاوروبية العملاقة للمساعدة في إخماد حرائق الغابات
109 خرقاً لقوى التحالف السعودي في محافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية
الجزائر..مشافي العاصمة تعج بمصابي الحرائق مع ارتفاع في عدد الوفيات
محتجون أمام منزل حاكم المصرف المركزي رفضًا لقرار رفع الدعم عن المحروقات
الحكومة الأفغانية تعرض على طالبان تقاسم السلطة وتركيا تتدخل
وقفات قبلية مسلحة تنديدًا برفع التعرفة الجمركية والإساءة الى اليمنيات
البرهان: تركيا دولة رائدة في المنطقة والعالم وقدمت لنا دعما في كافة المجالات
بطولة فردية لكرة تنس الطاولة لذوي الإعاقة في غزة
مجلس عزاء حسيني في مقام السيدة رقية (ع)
واشنطن تدرس نقل سفارتها إلى مطار كابول.. وترسل آلاف الجنود لحماية الدبلوماسيين
قيادي في حماس: معركة تموز ثبتت في الوعي أننا قادرون على الانتصار على هذا المحتل
"إسرائيل" تحضّ واشنطن على الاستعداد لسيناريو تراجع إيران عن الاتفاق النووي
سقوط صواريخ قرب قاعدة تركية شمالي العراق
فن ياباني جديد في غزة تصنعه "بسمة" لتوفر لقمة عيش لها
لابيد: لست موافقاً على الاتفاق مع إيران.. لكن لا أرى خطة بديلة
قراءة سياسية فيما بعد سيف القدس والتصعيد الإيراني واللبناني
طالبان" تعلن سيطرتها على ثاني وثالث أكبر مدن أفغانستان وكابل تدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ
پرطرفدارترین عناوین
الحلبوسي يعلن صرف مستحقات الفلاحين والمضي بزيادة أسعار شراء المحاصيل