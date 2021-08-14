النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۱مشاهدات
‍ پ

لافروف: عقد جلسة لمجلس الأمن حول أفغانستان سيكون مفيدا إذا كانت بداية لمفاوضات فعلية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الدعوة العاجلة لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن أفغانستان ستكون مفيدة إذا ساعدت في بدء مفاوضات عملية حول الوضع في البلاد.
رمز الخبر: ۵۵۵۳۳
تأريخ النشر: 13 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وأضاف لافروف، في حديث للصحفيين اليوم: "يطلب الممثلون الأفغان في الوقت الحالي، عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي. سيكون ذلك مفيدا إذا تم ليس فقط بهدف الجدل والنقاش، بل لكي يسفر الاجتماع عن نتيجة من شأنها أن تساعد في بدء مفاوضات عملية، بدلا من محاولة المناورة".

وأشار لافروف إلى أن، روسيا تؤيد تسوية سياسية في أفغانستان على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي، وتأسف لأن حركة طالبان تحاول حل الوضع في البلاد بالقوة.

واكمل: "نحن نؤيد قيام التسوية الأفغانية بمشاركة جميع القوى السياسية والعرقية والطائفية في البلاد. نحن مع العمليات التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي، والتي توقفت للأسف في الوقت الراهن، لأن الوفد الحكومي للأسف لم يكن مهتمًا منذ عام ونصف أو عامين برؤية استئناف هذه المفاوضات".

وأردف: "على هذه الخلفية، مرة أخرى للأسف قررت طالبان محاولة حل الوضع بالوسائل العسكرية. يغزون المزيد والمزيد من المدن والمحافظات. كل شيء سيء وخطأ".

وأعلن وزير الخارجية الروسي أن بلاده تؤيد توسيع مشاركة الوسطاء الدوليين في التسوية الأفغانية بما في ذلك إيران والهند. وقال "نحن مهتمون بانضمام إيران، وفي المراحل اللاحقة دول أخرى، ولا سيما الهند".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الجزائر ..إخماد 19 حريق غابة بولاية سكيكدة
ارتفاع اسعار المحروقات.. وخبراء: عشوائية قرارات في ظل غياب رؤية اقتصادية
السيد الحكيم: لتشكيل حكومة قادرة على تحقيق تطلعات العراقيين.. وسنبقى أوفياء لمشروعنا
الرئيس عون: حاكم المركزي مصر على موقفه رغم القوانين والقرارات
رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان يرفض دعوة الرئيس عون لعقد جلسة للحكومة
الكاظمي يصدر توجيهات مشددة لحماية أبراج نقل الطاقة
سعيد يشهد توقيع اتفاقية مع روسيا لإرسال أول رائدة فضاء تونسية إلى المحطة الفضائية الدولية
بعد الحرائق الهائلة.. 27 قتيلاً جراء فيضانات على شواطئ البحر الأسود
رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري: تحرك تصعيدي ما لم يتم تطبيق خطة النقل البري
اجتماع لحلف الأطلسي لمناقشة الوضع في أفغانستان مع بسط طالبان سيطرتها على معظم أنحاء البلاد
مجلس عزاء حسيني في مقام السيدة رقية (ع)
لافروف: عقد جلسة لمجلس الأمن حول أفغانستان سيكون مفيدا إذا كانت بداية لمفاوضات فعلية
الشيخ نعيم قاسم: رد الحزب على العدو أظهر تأييداً واسعاً للمقاومة
وصول طائرات "كانداير" الاوروبية العملاقة للمساعدة في إخماد حرائق الغابات
109 خرقاً لقوى التحالف السعودي في محافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية
الجزائر..مشافي العاصمة تعج بمصابي الحرائق مع ارتفاع في عدد الوفيات
محتجون أمام منزل حاكم المصرف المركزي رفضًا لقرار رفع الدعم عن المحروقات
الحكومة الأفغانية تعرض على طالبان تقاسم السلطة وتركيا تتدخل
وقفات قبلية مسلحة تنديدًا برفع التعرفة الجمركية والإساءة الى اليمنيات
البرهان: تركيا دولة رائدة في المنطقة والعالم وقدمت لنا دعما في كافة المجالات
بطولة فردية لكرة تنس الطاولة لذوي الإعاقة في غزة
مجلس عزاء حسيني في مقام السيدة رقية (ع)
واشنطن تدرس نقل سفارتها إلى مطار كابول.. وترسل آلاف الجنود لحماية الدبلوماسيين
قيادي في حماس: معركة تموز ثبتت في الوعي أننا قادرون على الانتصار على هذا المحتل
"إسرائيل" تحضّ واشنطن على الاستعداد لسيناريو تراجع إيران عن الاتفاق النووي
سقوط صواريخ قرب قاعدة تركية شمالي العراق
فن ياباني جديد في غزة تصنعه "بسمة" لتوفر لقمة عيش لها
لابيد: لست موافقاً على الاتفاق مع إيران.. لكن لا أرى خطة بديلة
قراءة سياسية فيما بعد سيف القدس والتصعيد الإيراني واللبناني
طالبان" تعلن سيطرتها على ثاني وثالث أكبر مدن أفغانستان وكابل تدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ
پرطرفدارترین عناوین
الحلبوسي يعلن صرف مستحقات الفلاحين والمضي بزيادة أسعار شراء المحاصيل