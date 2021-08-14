لافروف: عقد جلسة لمجلس الأمن حول أفغانستان سيكون مفيدا إذا كانت بداية لمفاوضات فعلية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الدعوة العاجلة لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن أفغانستان ستكون مفيدة إذا ساعدت في بدء مفاوضات عملية حول الوضع في البلاد.

موقع تابناك الإخباري_وأضاف لافروف، في حديث للصحفيين اليوم: "يطلب الممثلون الأفغان في الوقت الحالي، عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي. سيكون ذلك مفيدا إذا تم ليس فقط بهدف الجدل والنقاش، بل لكي يسفر الاجتماع عن نتيجة من شأنها أن تساعد في بدء مفاوضات عملية، بدلا من محاولة المناورة".

وأشار لافروف إلى أن، روسيا تؤيد تسوية سياسية في أفغانستان على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي، وتأسف لأن حركة طالبان تحاول حل الوضع في البلاد بالقوة.

واكمل: "نحن نؤيد قيام التسوية الأفغانية بمشاركة جميع القوى السياسية والعرقية والطائفية في البلاد. نحن مع العمليات التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي، والتي توقفت للأسف في الوقت الراهن، لأن الوفد الحكومي للأسف لم يكن مهتمًا منذ عام ونصف أو عامين برؤية استئناف هذه المفاوضات".

وأردف: "على هذه الخلفية، مرة أخرى للأسف قررت طالبان محاولة حل الوضع بالوسائل العسكرية. يغزون المزيد والمزيد من المدن والمحافظات. كل شيء سيء وخطأ".

وأعلن وزير الخارجية الروسي أن بلاده تؤيد توسيع مشاركة الوسطاء الدوليين في التسوية الأفغانية بما في ذلك إيران والهند. وقال "نحن مهتمون بانضمام إيران، وفي المراحل اللاحقة دول أخرى، ولا سيما الهند".